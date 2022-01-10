【袁志峰專欄】美債息向上，科技股受壓

今日推介 - 鞍鋼 (347), 上日收市 $3.81

1) 股市前景

港股上周四單日轉向後，周五繼續反彈，成交增加。全周計，傳統藍籌股包括本地銀行、內銀、內險、內房、石油及電訊股上升，科技股因美國 10 年期債息創一年新高而下跌。水泥、鋼鐵及基建股做好反映中國首季度極可能加快基建投資。上周美股及 A 股皆顯著下跌，若今周未能止跌，將令港股受壓。整體而言，港股首季度前景欠明朗，主要風險因素包括疫情擴散，美國加息及內房債務遺約，預期市況較波動，宜做好風控。

今天推介是鞍鋼 (347) — 中央直管的大型鋼鐵生產企業，也是中國最大的鋼軌及般扳生產商。去年首 9 個月收入 1085.4 億元 (人民幣 · 下同)，同比增長 52.5%，盈利 74.9 億元，同比增長 465%。市場預測全年盈利 88 億元，每股盈利 0.93 元，對應預測市盈率 3.4 倍，市賬率 0.49 倍，估值便宜。建議買入，目標價 4.25 元，止損價 3.6 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 246 點，初段受壓，漲幅曾收窄至 90 點，隨後輾轉上揚，午後高位横行整理，以接近全日高位收市，收報 23493 點，升 420 點或 1.8%。成交額按日增 9% 至 1473 億元，12 月份日均成交額 1175 億元。港股通南向資金淨買入約 29 億元，包括淨買入 8 億元騰訊 (700)、4 億元美團 (3690) 及 4 億元中國移動 (941) 股份，淨賣出 4 億元吉利汽車 (175)、3 億元華潤電力 (836) 及 2 億元舜宇光學 (2382) 股份。1 月以來淨買入 60 億元，12 月淨買入 499 億元。全周計，恒指升 0.4%。

藍籌股 45 升 17 跌 2 持平。中國海外發展 (688) 及華潤置地 (1109) 漲逾 9% 及 7%，為升幅最大藍籌。其次是阿里 (9988)、阿里健康 (241)、中石油 (857) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 6%。中國平安 (2318)、招商銀行 (3968) 及百威亞太 (1876) 升 4%-5%。碧桂園 (2007)、港交所 (388) 及藥明生物 (2269) 升逾 3%。舜宇光學 (2382) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是李寧 (2331)、安踏體育 (2020) 及創科實業 (669) 跌逾 3%。吉利汽車 (175) 跌逾 2%。

恒生科指升 2.0%，收報 5503 點，成份股 24 升 5 跌 1 持平。大型科技股領漲，網易 (9999) 升逾 3%，京東 (9618)、快手 (1024) 及百度 (9888) 升逾 4%，阿里 (9988) 升逾 6%。萬國數據 (9698) 及汽車之家 (2518) 升逾 8% 及 7%，為升幅最大成份股。阿里健康 (241)、京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 升 7%、6% 及 4%。眾安在線 (6060) 漲逾 5%。金蝶國際 (268) 及微盟 (2013) 升逾 3%。舜宇光學 (2382) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。其次是瑞聲科技 (2018) 跌近 2%。全周計，恒生科指跌 2.9%。

板塊方面，線上醫療、物管、內房、鋼鐵、水泥、基建、生物科技及內險股跑赢大市，漲幅居前。融創服務 (1516)、華潤萬象生活 (1209) 及新悦城服務 (1755) 升 8%-11%。萬科企業 (2202)、中國金茂 (817) 及旭輝控股 (884) 升 6%-7%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 5%-8%。中國建材 (3323)、海螺水泥 (914) 及華潤水泥 (1313) 升 4%-7%。中交建 (1800)、中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 升 3%-4%。藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160) 及金斯瑞生物 (1548) 升 3%-4%。中國太保 (2601)、中國財險 (2328) 及新華保險 (1336) 升 3%-4%。

火電、風電、體育用品及黃金股逆市下跌，跌幅居前。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 6%-8%。大唐新能源 (1798)、新天綠色能源 (956)、龍源電力 (916) 及金風科技 (2018) 跌 3%-5%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌 2% 及 1%。

周五上証指數平開，早段做好，最多曾漲 0.6%，午後弱勢震盪向下，以接近全日低位收市，收報 3579.54 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 12100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向資金淨買入約 93 億元，1 月以來淨買入 62 億元，12 月淨買入 890 億元。全周計，上証指數跌 1.7%，深証成指跌 3.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

上周四晚間消息傳出，內地大型優質房地產公司對出險房企項目的承債式收購貸款不再計入「三條紅線」。周五彭博引述消息稱，監管機構要求扭轉對開發商貸款下滑的趨勢，今年首季目標實現開發貸正增長。(信報)

美國勞工部公布，去年 12 月非農職位僅增 19.9 萬個，遜市場預期的 45 萬個。以 2021 年全年計，美國非農職位破紀錄大增 640 萬個，但整體職位數目仍較爆疫前少 360 萬個。12 月失業率大降 0.3 個百分點，至 3.9%，低過預期的 4.1%，期內平均時薪按年急升 4.7%，高於預期的 4.3%。(信報)

4) 個股訊息

龍湖集團 (960) 公布，建議分拆其附屬公司龍湖智創生活在港交所主板獨立上市。港交所已確認該公司可按建議分拆。分拆公司主要於中國從事提供物業管理以及商業營運服務。(信報)

舜宇光學 (2382) 手機鏡頭出貨未扭轉跌勢，據公司披露，去年 12 月出貨量為 1.2 億件，按年減少 7.3%。不過，手機攝像模組出貨已經止跌回升，按年增長 14.6%，至 5189.2 萬件。(信報)



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