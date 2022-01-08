〈能源盤後〉原油收低 唯哈薩克動盪 本週仍漲約5%

原油期貨價格週五 (7 日) 收低，但本週約上漲 5%，係因投資者持續關注哈薩克斯坦，該國局勢動盪可能會加劇供應中斷，而推高原油價格。

哈薩克斯坦暴力抗議活動最初由燃料價格飆升所引發，但已迅速擴大至其他多項政治問題，數十名抗議者和十幾名執法人員喪生，全國網路中斷，且該國關閉最大城市阿拉木圖在內的兩個機場。

週五，該國總統表示已經恢復秩序，政府還宣布了 180 天的汽車燃料價格上限和公用事業費率凍漲。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「哈薩克斯坦的局勢令人擔憂，因其石油出口量達 150 萬桶 / 日，且暴力抗議行動就在石油生產中心附近。」

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的報告，哈薩克斯坦產量最高的油田運營商 Tengiz 週四表示，考量到現場的政治抗議活動對物流的影響，已因此調整了產量水準。

Lynch 表示，如果該國損失大量產量，那麼石油牛市將會延長下去，OPEC + 不可能對這樣的損失做出反應，除非該損失的時間太長，且全球庫存因此持續下降。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 56 美分或 0.7%，收每桶 78.90 美元，但根據道瓊市場數據，本週最近月 WTI 原油價格仍上漲 4.9%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 81.75 美元，使其本週漲幅收斂至 5.1%。

RBC 資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 報告中表示，哈薩克斯坦代表著「供應再次中斷的風險」，因為考量動盪的中心點，以及 Tengiz 油田已經發生「技術調整」。

「整體而言，由於厄瓜多、利比亞和奈及利亞的供應中斷，目前約有 100 萬桶 / 日的產能處於停產狀態，美政府尤其不願意在期中選舉之前看到停產狀況進一步惡化，因為美國消費者已不滿汽油價格的上漲。」Croft 說。

Lynch 表示，哈薩克斯坦的動盪掩蓋了俄羅斯和烏克蘭之間緊繃氣氛，以及伊朗核協談判。「如果核協談判傳出正面消息，就一定會讓價格下滑，但這點近期內似乎不太可能發生。」

其他能源商品交易