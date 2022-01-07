蔡力行獲頒中央大學名譽博士 蔡明介到場祝賀

聯發科 (2454-TW) 副董暨執行長蔡力行今 (7) 日獲國立中央大學頒授名譽博士學位，董事長蔡明介也親自到場祝賀，強調蔡力行為具前瞻性及國際觀的領導者，不僅是聯發科、也是台灣半導體產業之福。

蔡明介表示，對於蔡力行獲得該榮譽感到與有榮焉，也實至名歸，儘管 2 人留學、就業之路不同，但都選擇回到故鄉，加入當時剛萌芽的半導體產業。

蔡明介補充，蔡力行與自身從早期的同業，再到上、下游關係，現在則成為工作伙伴，雙方共同參與並見證晶圓代工與 IC 設計新興商業模式的成功，也搭上台灣由稻米到奈米電晶體的半導體產業發展列車。

蔡明介指出，蔡力行自 2017 年擔任聯發科執行長 4 年多來，雙方密切合作，也看到蔡力行以自身產業洞見、策略思維、獨特領導力、執行力及用人理念，讓聯發科在既有基礎上，做到關鍵領域技術領先，提供客戶價值，最終成為全球半導體產業中有獨特地位、且真正一流的企業。

蔡力行對於獲頒名譽博士學位表示，此為個人莫大榮譽，同時也對一路上提攜的長官、師長、同事及親友表達感謝之意。

蔡力行提及，中央大學的校訓是「誠樸」；從經營管理角度來看，「誠」就是待人以誠、建立互信，有承諾就要盡一切力量做到，這樣才能和同仁、客戶、夥伴或社會大眾建立可長可久的關係。

「樸」則是實實在在、不浮誇，認為在科技業當中，不論是技術研發、產品開發、生產製造都應不求表面，期望中央大學的誠樸校訓能對社會產生正面影響。

蔡力行 1989 年自美國返台加入台積電 (2330-TW)，從工程經理做起，多年來擔任許多重要管理職務，親身參與全球半導體快速起飛的黃金年代，隨後 2014 年出任中華電信 (2412-TW) 董事長，推動台灣電信產業轉型與升級，2017 年起開始擔任聯發科共同執行長直到現在，為台灣產業發展的卓越領導人物。

中央大學校長周景揚表示，蔡力行以豐富科技產業閱歷，影響力遍及海內外，也是唯一在兩家最重要且最具代表性的半導體企業 (台積電及聯發科)，先後擔任領導者，是 IC 領域從萌芽到熟成的耕耘者，更是重要推手，提供台灣半導體產業源源不絕的成長動力。

周景揚也強調，科技創新研發最終仍要回歸基礎科學研究，中央大學在基礎科學人才的培養上，具扎實基礎，蔡力行也熱心推動產學合作，並在中央大學設置「蔡力行先生獎學金」，嘉惠學子，讓學生有機會站在巨人的肩膀上，看得更高更遠。