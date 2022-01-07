外資續賣晶圓雙雄、面板雙虎 累計三日提款逾150億元

台股今 (7) 日一度重挫逾 200 點，終場以 18169.76 點作收，下跌 198.16 點或 1.07%，失守 18200 點關卡，三大法人賣超 153.83 億元，其中，外資持續調節晶圓雙雄與面板雙虎，累計三日共提款逾 150 億元，今日再加碼買進 6 檔金融股。

三大法人僅投信站在多方，買超 1.29 億元；外資續賣 132.29 億元、自營商也賣超 22.78 億元，三大法人合計賣超 153.83 億元。

觀察外資今日操作，電子股鎖定面板雙虎與晶圓雙雄，群創 2.6 萬張、友達約 2.2 萬張、聯電 2 萬張、台積電也有逾萬張；另外，賣超華航最多、近 4 萬張，同步減碼長榮航 7540 張。

外資買超方面，前十名標的共有 6 檔金融股，包括新光金 2.4 萬張、臺企銀 1.5 萬張、中信金 1.2 萬張、玉山金約 1.1 萬張、台新金 7377 張、兆豐金 6775 張；其餘買超個股還有富采近 1.3 萬張、京元電子 9311 張、陽明 4573 張等。

投信賣超前十名標的中，漢磊 2153 張最多，其次景碩、強茂、華通、國產都有超過千張，創意、天鈺、台半、晶焱、全新等；買超標的部分，開發金 2454 張居冠，其次依序為台表科、仁寶、富采、宏碁、友達、兆豐金、中鋼、彩晶、南紡。