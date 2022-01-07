電子股臉綠 台股跌198點收18169點失守10日線 周線終止連2紅

美股周四走弱，台股今 (7) 日早盤一度反彈站上 18400 點，金融、宅經濟與防疫概念股為盤面強勢族群，但電子及航運股跳水，拖累大盤急殺逾 200 點，高低震盪約 310 點，失守 10 日線，終場下跌 198.16 點或 1.08%，收在 18169.76 點，成交值 3268.35 億元。周線終止連二紅，累計單周下跌 49 點。

櫃買指數終場下跌 1.99%，收在 226.61 點，成交值 969.91 億元。上市櫃合計成交值放大至 4238.26 億元。

台積電今天震盪走跌，最低來到 632 元，終場收在 634 元，跌幅為 1.55%；聯發科、大立光皆重摔逾 3%，終場分別收在 1100 元、2485 元；其他電子股方面，台達電、友達、研華、國巨等也下跌 1-3%；昨天落入跌停的股王矽力 - KY 今天一度反彈攻上 4550 元，終場仍不敵賣壓翻黑跌逾 1%。

金融股今天持續扮演撐盤要角，彰銀、華南金、玉山金、元大金等均漲逾 1%，不過，金控雙雄相對有壓，連袂在平盤下方遊走。航運股方面，貨櫃三雄同步走軟，長榮、萬海跌近 2%，不過，宅配通、嘉里大榮受惠宅經濟商機，股價雙雙攻上漲停。

友達旗下顯示驅動 IC 大廠瑞鼎今天掛牌上市，一度大漲近 76%，達 542 元，蜜月行情相當甜，終場則收在 526 元，漲幅達 70%。不過，其他驅動 IC 廠不敵賣壓紛紛翻黑，聯詠、敦泰、天鈺、矽創終場下跌 1-4%。

遊戲股指標股歐買尬解禁出關，再度攻上漲停板 214.5 元，隨著寒假、春節產業旺季將至，加上 NFT 題材加持，遊戲股持續躍居多頭指標，辣椒、華義、大宇資均亮燈漲停，網龍、傳奇、昱泉、智冠等漲勢也相當凌厲。