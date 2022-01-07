美聯準會公開市場委員會2021年12月會議紀錄對投資的影響

美國聯準會最近公佈了聯邦公開市場委員會十二月的會議紀錄。最大的啟示是美國聯準會對貨幣政策採取緊縮的鷹派態度，這意味著今年可能加快升息和緊縮流動性。

隨著經濟強勁反彈和失業率改善，聯邦公開市場委員會越來越擔心通膨持續居高不下。

這可能意味著美國聯準會最早會在三月份上調基準利率，儘管 Omicron 變種病毒的廣泛傳播及其對經濟的不確定性影響也可能是延遲升息的充分理由。

會議紀錄還顯示聯邦公開市場委員會對縮減其資產負債表規模持開放態度，這可能會在首次升息後不久開始。

聯邦公開市場委員會與會者 “觀察到美國聯準會的資產負債表，無論是按美元計算還是相對於名義國內生產毛額 (GDP)，都比 2014 年底第三次大規模資產購買計劃結束時要大得多。”

更加鷹派的美國聯準會提高了美國十年期國債收益率。這同時對評價較高的股票，尤其是增長股和科技股施加了下檔壓力。由於貼現率通常與美國十年期國債收益率相同，因此評價較高、更依賴於未來的現金流的公司，往往會隨著收益率走高而被重新評級。

這種現象在本質上往往是相當短期的，因為投資者的注意力往往會重新集中在基本面和收益上，這往往會再次推高價格。

最後，仍必須考慮疫情和 Omicron 變種病毒擴散的不可預測性。新變種病毒及其負面經濟影響可能是短暫的，這反過來又為經濟再次反彈鋪平了道路。我認為市場已經在消化這種情況，因為美國十年期國債收益率上升，而防禦性及長期增長行業表現不佳。我提醒投資者不要妄下結論，因為這種小幅反彈可能是短暫的。

即使再次出現反彈，隨著貨幣和財政刺激措施的退出，美國和其他已開發經濟體的經濟增長可能會隨著時間的過去而放緩，這應該有利於防禦性和長期增長行業。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0006