二因素衝擊 威剛Q3純益季減97% 前三季仍賺近一股本

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，受到 DRAM 價格下跌及業外損失衝擊，單季稅後純益 3514 萬元，較上季大減 97.6%，每股純益 0.14 元，不過前三季稅後純益仍達 21.94 億元，年增 1.11 倍，每股賺 9.03 元。威剛看好，明年第二季後，DRAM 沒有供過於求問題。

威剛第三季營收 96.84 億元，季減 8.9%，年增 11.9%，毛利率 11.15%，季減 7.05 個百分點，年增 0.64 個百分點，營益率 3.86%，季減 5.85 個百分點，年增 0.09 個百分點；稅後純益 3514 萬元，季減 97.6%，年減 88.3%，每股純益 0.14 元。

威剛前三季營收 294.11 億元，年增 25.89%，毛利率 15.94%，年增 0.22 個百分點，營益率 7.23%，年增 0.53 個百分點；稅後純益 21.94 億元，年增 1.11 倍，每股純益 9.03 元。

威剛指出，第三季受到 DRAM 現貨價格下跌影響，毛利率較上季滑落，業外認列投資與外匯損失 2.94 億元，衝擊整體獲利；不過，威剛看好，隨著第四季現貨價趨穩，毛利率可望進一步回升。

就 DRAM 市況來看，威剛指出，目前上游庫存穩健，預期第四季 DRAM 價格跌幅有限，加上明年 DDR5 進入量產與製程微縮，難度提升，且同容量的 DDR5 晶粒較 DDR4 更大，對晶圓消耗量也會增加，短期內 DRAM 供給將不會明顯成長。

威剛看好，隨著明年第一季半導體產業供需失衡情況逐步改善、搭載 Win 11 與新款處理器的 PC 產品推出，加上伺服器、5G、車電、電競等應用增加，及 VR/AR、元宇宙需求興起，看好 DRAM 需求將重回成長，開啟新一波備貨。

NAND Flash 方面，威剛認為，5G 手機、SSD 朝高容量升級已成趨勢，可望帶動市場需求躍升，公司也提前布局電競或工控 DDR5 記憶體模組，或高容量、高速度 PCIe 4.0 SSD 等，隨時迎接市場需求。