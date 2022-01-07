力挺台灣生醫摘桂冠！富邦金董座蔡明興：希望有另一座護國神山

富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興今 (7) 日獲臺北醫學大學頒發名譽醫學博士學位，肯定其自 1990 年起推動台灣生技醫療產業發展。這是蔡明興繼 2020 年獲頒天主教輔仁大學名譽商學博士後，再一次得到學術圈榮譽。

這場名譽醫學博士頒授典禮，由臺北醫學大學董事會董事長張文昌、校長林建煌率北醫主管及師生參加，中研院院士、國家生技醫療產業策進會（生策會）副會長楊泮池蒞臨致詞。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠及其夫人陳藹玲等多名家族成員齊聚出席觀禮。

臺北醫學大學校長林建煌指出，蔡明興是一位具前瞻與創新思維的領導人，更是一位傑出成功的國際級企業家，隨著大健康時代來臨，再生醫療、精準醫療、數位醫療備受關注，北醫期待未來能與富邦集團有更深入合作，共同為台灣精準健康產業開創新局。

富邦金控及蔡明興長期關注生技醫療，近二十年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投已投入超過 139 億元於生醫產業，進行策略性投資支持生技產業的育成與培植。

蔡明興本人更付出心力捐助、參與多個重要生醫組織。2014 年蔡明興以個人名義與鑽石生技投資公司捐贈共新台幣 1.5 億元，成立「臺大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發，打造良好創業環境；蔡明興亦是台灣生技醫藥發展基金會（TBF）的捐資者，並於 2021 年起擔任生策會顧問。

「取之於社會，用之於社會，是我父親─富邦集團故總裁暨創辦人蔡萬才先生生前念茲在茲的信念。」蔡明興於致詞時指出，希望能夠盡一己之力，與生醫界的前輩先進共同來幫助台灣的生醫產業成長茁壯、突破挑戰，有一天能夠走出台灣打國際盃，甚至讓生醫產業有機會成為另一座台灣的護國神山。