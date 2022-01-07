群益權證小教室：進階選股 大師選股－麥克墨菲

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何透過「權民最大網」挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

以 2022/1/6(四) 盤後資料為例，從「盤後搜尋」的「基本面」，篩選「大師選股－麥克墨菲」。

「大師選股－麥克墨菲」會依據公司營收平均成長率、平均淨利率、股東權益報酬率、研發費用比率等篩選條件，幫助投資人從茫茫股海中，輕鬆挑選出基本面極佳的個股標的。

「大師選股－麥克墨菲」篩選結果，依序為 晶碩 (6491-TW)、瑞基 (4171-TW)、玉晶光 (3406-TW)、牧德 (3563-TW)、雍智科技 (6683-TW)、優群 (3217-TW)、亨泰光 (6747-TW)、大江 (8436-TW)、昇佳電子 (6732-TW)、鼎炫 - KY (8499-TW)。

若以 玉晶光 (3406-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 玉晶光群益 16 購 05 (056198)、玉晶光群益 15 購 02 (043710)、玉晶光群益 17 購 03 (055607)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差，都是報價最優、條件最佳的玉晶光認購權證。

希望今天的教學有助於投資人挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！