台股跌逾百點守住18300點 外資終止連11買 三大法人聯手賣超119.22億元

那指、費半周三重挫逾 3%，台股電子族群今 (6) 日應聲倒地，指數一度大跌逾 240 點，下探 18253 點，聯發科大跌逾 3%，不過，台積電尾盤急拉，助攻大盤跌幅收斂，終場跌 132 點，收在 18367 點，三大法人同站賣方，聯手賣超 119.22 億元，外資終止連 11 買的紀錄。

加權指數今天成交量不到 3000 億元，觀察法人資金變動情形，外資今天賣超 73.93 億元，終止連續 11 個交易日買超；投信同步轉為賣超 6.87 億元；自營商賣超 38.41 億元。三大法人合計賣超 119.22 億元。

主要電子權值股一片綠油油，台積電一度重挫 2%，終場跌幅收斂至 1% 內，收在 644 元，市值滑落至 16.7 兆元；聯發科股價跌逾 3%，終場收在 1135 元，月線失而復得；昨天表現強勢的鴻海，今天同步湧現賣壓，股價下跌近 2%；其他包括國巨、日月光投控、南亞科、研華、瑞昱、聯詠等也成為重災區。

股王矽力 - KY 摜壓至跌停，暴跌 490 元，創下個股單日跌點次高紀錄，譜瑞 - KY、AES-KY、富邦媒、祥碩、旭隼等多檔千金股下跌 2-4%，而緯穎大跌近 7%，驚險守住千元關卡。

台灣半導體族群倒成一片，不過，再生晶圓持續供不應求，三雄表現逆勢抗跌，由辛耘領漲逾半根停板，收復 5 日線，中砂去年 12 月營收創歷史新高，股價一度漲近半根停板，終場收漲 1.8%，昇陽半尾盤則翻黑作收。

遊戲族群今天表現強勢，其中，辣椒、華義衝上漲停鎖死，網龍、傳奇、昱泉、大宇資等同步走強，進入寒假及過年旺季，加上疫情下的宅經濟，以及近期很夯的元宇宙題材，推升遊戲類股表現，霹靂搭上元宇宙題材，今天股價續揚逾 2%。