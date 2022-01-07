〈台股盤中〉電子權值股賣壓重 一度跌逾200點回測18100點支撐

國內疫情恐再拉警報，台股今 (7) 日早盤開高後不到 20 分鐘即翻黑下殺，大型電子股賣壓沉重、航海王也翻船，大盤跌幅持續擴大，一度重挫超過 230 點，回測 18100 點，預估今日成交量將放大至約 3500 億元；櫃買指數也持續走弱，回測季線，僅遊戲族群逆勢抗跌。

觀察電子權值股表現，電子三雄同步走弱，台積電震盪走低，今日再度失守五日線，下跌超過 1.7%；鴻海也小跌約 0.5%，聯發科表現最弱勢，下挫超過 3.5%，台達電、日月光投控、南電、大立光均有超過 2% 的跌幅。

在歐買尬解禁出關領軍下，遊戲族群受惠 NFT 題材帶動，表現持續火熱，歐買尬一出關就直奔漲停，辣椒、華義、大宇資同步亮燈，真好玩、網龍也大漲超過半根停板，傳奇、昱泉、弘煜科、智冠漲幅都超過 3%。

國內疫情升溫，防疫概念股再成資金避風港，宅配通、嘉里大榮直奔漲停，毛寶、亞諾法、康那香飆漲超過 8%，恆大、網家、富邦媒也大漲逾 6%，中化生、南六等表現也不俗。

航運族群開高走低，新興、四維航、志信、慧洋 - KY 下跌超過 2%，中櫃、萬海、亞航、中航、裕民、長榮也跌逾 1%。

法人指出，雖然近來資金撤出電子權值股，但市場仍觀望台積電下周四 (13 日) 法說會釋出的後市展望，預期利多仍未出盡，台股有機會守住萬八關卡，元月行情還未結束。

