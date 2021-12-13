宴會需求復甦 晶華估旺至明年Q1 雲品婚宴接單看到Q4

隨著本土疫情趨緩，進入傳統餐飲旺季後，報復性消費潮更熱絡，晶華 (2707-TW) 表示，至農曆年前晶華宴會廳假日檔期均已客滿，平日預訂率也約 80%，估將一路旺至明年第一季，而雲品 (2748-TW) 看法更樂觀，12 月表現將回到過去同期水準，婚宴接單看到明年第四季。

晶華指出，瞄準公司行號平日舉辦部門尾牙春酒的需求，將行銷戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季，訂席需求熱絡，截至農曆春節前，晶華宴會廳周五至周日檔期皆已訂滿，平日也有約 80%，業績達成率已是去年 75% 以上的水準。

晶華指出，餐飲熱絡態勢，有助為集團年底前和明年第一季表現，挹注良好營運。

雲品則表示，旗下住房、餐飲業務已開始復甦， 11 月起辦理婚宴的場次逐步恢復，12 月又迎來年末的工商活動、中小型尾牙和婚宴辦理旺季，預料有望能達到歷年 12 月不錯的水準。

另一方面，雲品指出，與寶元紀攜手打造的台中蘭克斯特 (Lancaster House) 目前除夕圍爐宴包廂已客滿、大宴會廳也已 7 成滿，年後春酒還有數十場的接單量，婚宴接單則達到明年第四季。

另外，雲品旗下桃園皇家薇庭的除夕圍爐宴也同樣熱銷至 7 成滿，尾牙和春酒也有數十場的接單量，婚宴同樣接到明年第四季，雲品強調，宴會業務復甦態勢明顯。

在國旅快速復甦下，日月潭雲品溫泉酒店則調整客房營運策略，不以追求滿房的高住房率為目標，而是著重提升顧客體驗和整體營收數字為努力方向，策略實施有成，11 月住房營收年增幅約 10%。