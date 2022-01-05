群聯收購與SONY合資公司Nextorage 強化客製化高階儲存市場佈局

群聯 (8299-TW) 今 (5) 日宣布，因應次世代客製化高階儲存應用市場需求不斷上升，向合資夥伴日本 Sony Storage Media Solutions Corporation (SSMS)收購持有合資公司 Nextorage 股份，已在 1 月 1 日完成交割，未來將有助強化高階客製化儲存產品佈局，滿足日本及全球市場需求。

Nextorage 原為群聯與 SSMS 的合資公司，群聯指出，由於 Nextorage 專注 NAND 儲存產品，並非 SONY 集團的本業，因此 SONY 有意將其切割，希望群聯接手。

群聯強調，SONY 包括影音、PC、電競等產品，大量使用 NAND 儲存產品，未來將透過 Nextorage 供貨 SONY 所有 NAND 產品。

群聯收購 Nextorage，有助強化高階客製化儲存產品市場佈局，包括高解析度影音處理系統、車用電子、電競與遊戲系統、工廠自動化、電子醫療設備、與工業機器人等，並透過日本當地研發工程師資源，就近服務日本客戶。

群聯指出，未來 Nextorage 將維持其運作獨立性，不排除協助群聯擴展支援全球其它地區的客製化高階儲存需求，未來也將視集團發展需求，積極引進策略性夥伴投資 Nextorage，共同將市場做大。