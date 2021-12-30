年底前比特幣繼續回調 投資人情緒轉為極度恐懼

臨近年底，市值最大的加密貨幣比特幣 (BTC) 不僅未飆出聖誕行情，還在一路走跌，周四 (30 日) 觸及近期低點 46000 美元附近，加劇年底的動盪。

比特幣價格在亞洲周四下午縮小跌勢，據 Coindesk 報價，至台北時間 16:38，比特幣價格報 46916 美元，24 小時跌 1.68%。其餘主要貨幣以太幣 (ETH) 、Solana(SOL) 、瑞波幣 (XRP) 等，跌幅也介於 1.5-2.5% 之間。

比特幣本月已累計下跌約 18%，整個加密貨幣市場也普遍回落。比特幣貪婪與恐懼指數表明，投資人信心繼續滑落，情緒來到極度恐懼的 22 分。

比特幣情緒 (圖表取自 alternative.me)

比特幣的節節敗退，使 55 周移動均線受到考驗，它在 12 月閃崩和年中加密貨幣暴跌期間，均未跌破。技術分析師表示，若這一關口遭有效跌破，比特幣將下看 40000 美元。

不過支持者認為，基於今年金融機構對加密貨幣的興趣增加，有助於比特幣獲得支撐。

XTB Market 分析師 Walid Koudmani 指出，今年大量機構投資湧入，加密貨幣和區塊鏈的獲認可度顯著提升，這重新喚起了對這一行業的信心。

他表示，隨著散戶投資者試圖追上這一趨勢，最終可能導致價格大幅上漲和波動性增加。

投資公司 Fairlead Strategies 創辦人 Fairlead Strategies 認為，44200 美元看來是目前比特幣的支撐位，如果跌破，可能下探 37000 美元。不過整體來看，儘管過去兩個月略有波動，但比特幣的長期前景仍然樂觀。

她表示，自己對當前比特幣的看法已由看跌轉為中性，比特幣仍處在穩固的長期上升趨勢中，下一個關鍵指標將是 54600 美元至 55600 美元。