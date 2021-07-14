中光電擬設越南子公司 擴大電視背光模組產能

背光模組廠中光電 (5371-TW) 宣布將在越南設立子公司，同時以 2999.47 萬美元 (約新台幣 8.35 億元) 取得越南土地使用權，擬新建越南二廠以供未來營運使用，根據中光電規劃，越南二廠初期將鎖定擴充電視背光模組，預計最快 2023 年開出，屆時電視產能可望較現在成長 3.5-4 倍。

中光電公告，將以每單位 150 美元取得 19.99 萬平方公尺位在越南富美第三特別工業區內的土地使用權，使用期限至 2077 年，交易總金額為 2999.47 萬美元 (約新台幣 8.35 億元)，同時新設越南子公司。

中光電今年受惠電視需求強勁，除原定擴充越南既有廠房、中國吳江產能外，計畫再購置越南土地，新建二廠，估最快 2023 年開出，提升電視產能，4 月底也進一步上修今年資本資出，從約 12 億元調升至 18-19 億元。

營運方面，中光電估 7 月影像產品將因季底效應過後，拉貨放緩，但整體 ASP 可隨高階產品出貨增加提升，節能產品第三季則進入旺季，但受海運缺櫃、缺料影響，預期 7 月出貨量將持平 6 月。

中光電也預計 7 月 27 日召開法說會，預期將公布上半年財報並釋出下半年營運展望。