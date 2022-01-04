〈能源盤後〉料OPEC按兵不動 利比亞供應再減 原油2022開年走漲

週一 (3 日) 交易，原油期貨價格開年走高，在 OPEC + 的產量會議前一日，市場踩在去年創原油 12 年來最大年漲幅的基礎上再攀升上去。

OPEC + 週二將召開視訊會議以討論 2 月份的產量水準。上回 12 月的會議，該組織維持現行協議不變，即 1 月份總產量增加 40 萬桶 / 日。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 週一報告認為，OPEC 不太可能改變現行的增產決議，因為對 OPEC 產量的早期討論相當平靜，且油價在經歷 2021 年末大拋售後正在上漲 (年末因交易清淡而價格下降)。「市場似乎因風險啟動與全球供應受威脅的報導而上漲。」

新聞報導指出，利比亞預期其每日石油產量將再減少 20 萬桶，係因工作人員正在維修損壞的油管。2 週前民兵關閉了利比亞最大油田，致使每日產量減少 35 萬桶。

「這問題更大，因為 OPEC 預期未來 2 季會出現供應短缺，這應該非常有利價格，尤其是如果利比亞無法快速恢復生產的話。」Flynn 說。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 87 美分或 1.2%，收每桶 76.08 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.2 美元或 1.5%，收每桶 78.98 美元。

WTI 原油期貨價格 2021 年上漲 55%，創下 2009 年以來最近月期貨價格最大年度漲幅。Brent 原油同樣創下 50.2% 漲幅，為 2016 年以來最大年度漲幅。

據《紐約時報》追蹤報導，過去一週美國新冠病毒每日平均新增確診人數首次達到 40 萬人，在過去 14 日以來增長幅度超過 200%，但同期死亡率下降了 3%。美國白宮新冠疫情首席顧問福奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週日表示，由於 Omicorn 病毒大多引起輕症甚至無症狀病例，所以比起新確診人數，住院人數才是重中之重，因為這可能會讓健康系統崩潰。

加拿大皇家銀行資本市場的分析師 Helima Croft 週一報告寫道：「雖然 Omicron 病例在關鍵地區持續上升，由於沒有廣泛的封鎖線至，短期內可能不用太擔心石油需求。」

「我們將繼續關注的兩個關鍵地緣政治發展，即俄羅斯 - 烏克蘭對峙以及伊朗的核子協議。」

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