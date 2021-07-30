〈財報〉Pinterest 第二季用戶下降 盤後重挫近19%

圖片社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四公布第二季財報，顯示每月用戶人數下降，刺激盤後重挫近 19%。
Pinterest 提供第三季財測，營收成長年率估計在「介於 40 多區間偏低水準」，大致上符合分析師預期。根據 Refinitiv 調查，分析師預期共識為 Pinterest 第三季營收年增 42.8%。
但由於新冠疫情的衝擊仍不確定，Pinterest 拒絕提供第三季每月活躍用戶人數 (MAU) 預期值。
該公司聲明，「新冠疫情的進展和相關的防疫限制尚不清楚，我們沒有提供第三季的 MAU 預測，因為我們目前不了解和用戶參與相關的某些關鍵驅動因素。」
第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- 營收：年增 125% 至 6.13 億美元 vs. 5.621 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 調整後 EPS：25 美分 vs. 13 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：6940 萬美元
- 每月活躍用戶人數 (MAU)：4.54 億人 vs. 4.82 億人 (StreetAccount 調查的共識預期)
- 平均每位用戶營收 (ARPU)：1.32 美元 vs 1.17 美元 (StreetAccount 調查的共識預期)
Pinterest 第二季 MAU4.54 億人，較前一季公布的 4.78 億人下降 5%。Pinterest 表示，截至 7 月 27 日，其美國 MAU 下降約 7%，但全球 MAU 較去年同期增加約 5%。
後疫情時代，其他社交媒體同業也面臨「達成用戶成長預期」的難關。推特 (TWTR-US) 上週公佈，其可變現每日活躍用戶 (mDAUs) 略低於預期。臉書 (FB-US) 週三公布，DAU 雖符合預期，但 MAU 略低於預期。只有上週公佈財報的 Snap (SNAP-US) DAU 優於預期。
Pinterest 將其用戶減少歸因於 2020 年的使用量激增，因 2020 年新冠肺炎大流行，大眾居家活動增加。
該公司在致股東的信中表示，「然而，自 3 月中旬以來，Pinterest 的用戶參與度低得不成比例，是因為大眾開始花更多時間出門與朋友進行社交、聚餐，且普遍參與不是我們核心使用案例的活動。」