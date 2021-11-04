〈聯詠法說〉明年全產品線出貨續強 首顆OLED TDDI已完成開發

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理王守仁表示，目前已掌握一定程度產能，預期明年 OLED DDI 出貨將再優於今年，續創新高，其餘如手機 TDDI、車用 TDDI、LED 直顯與背光 DDI、安控 SOC 等，出貨也持續成長，且首顆 OLED TDDI 已開發完成，維持業界領先地位。

王守仁指出，現今中小尺寸驅動 IC 供應仍相當緊張，包括 OLED DDI 與車用 TDDI 等，明年兩款晶片的產能都會較今年增加，尤其 OLED DDI 隨著手機 OEM 擴大採用 OLED 面板，今年出貨量將改寫新猷，明年可望續創高。

手機 TDDI 方面，聯詠現今仍無法滿足所有客戶需求，明年則因其滲透率已達一定程度，預期成長率會低於 OLED DDI。

車用 TDDI 需求則相當不錯，王守仁補充，訂單動能將延續至明年第一季，尤其看好車用 TDDI 導入中控顯示器 (CID) 的速度，預期將會有不錯的成長。

至於現今最熱話題元宇宙，王守仁強調，元宇宙產品如穿戴裝置 AR/VR，聯詠已與客戶合作，案子正在進行中，對未來抱以期待，主要切入點仍為顯示相關 IC，也透露產品均為高解析度。

聯詠近來積極布局非驅動 IC 的 SOC 領域，預期電視、安防、車用出貨將繼續增加，且筆電由於 FHD 滲透率提高，產品結構改變，進一步帶動 T-CON 需求，加上電視 120Hz 的滲透率增加，都是明年營收成長的動能。