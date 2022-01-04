高球球頭廠大田去年12月營收7.11億元 年增近5成

全球疫情爆發帶動高爾夫球熱潮，大田精密 (8924-TW) 獲美國和日本品牌客戶積極下單，去年第四季旺季表現亮眼，今 (4) 日公布 2021 年 12 月營收 7.11 億元，月增 6.24%，年增 49.54%，去年全年，第四季營收 21.39 億元，季減 5.91%，年增 74.36%，2021 年全年營收 78.8 億元，年增 1 倍，大田第一季仍是出貨旺季。

大田 2021 年第三季單季營收 22.74 億元改寫歷史新高，前三季稅後純益 13.02 億元，年增 2.33 倍，每股純益 15.54 元，超越大田成立以來任何一年獲利。

大田精密設立在中國江西贛州的生產線，2019 年開始啟動自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021 年除持續進行生產自動化擴充，雖然計畫在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，但在客戶端的需求推升下，先在廠區外租用廠房供應新產能。

由於高爾夫屬戶外運動，參與者並非處在密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後獲看好的健身項目，去年中疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨力道。

大田精密主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。