大田接單爆滿 8月營收創13年單月新高 年增1.03倍

高爾夫球具商積極追單，大田 (8924-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收爲 7.67 億元，爲歷年同期新高，也是 13 年來單月新高，月增 10.64%，年增 1.03 倍，前 8 月營收爲 49.27 億元，已超越去年全年。

依照目前大田精密接單，第三季營收將明顯超越第二季 20.46 億元，大田並己針對 2022 年首季出貨進行接單。

大田第二季稅後純益 4.69 億元，季增 45.02%，年增 2.8 倍，每股純益 5.6 元，上半年稅後純益達 7.93 億元，年增 6.15 倍，每股純益 9.48 元。

目前大田生產及良率穩定，江西大田高爾夫基地自動化進展順利，大田主管指出，已規劃江西贛州設立新生產線，預計將再擴充 40% 產能，大田估，2021 年資本支出將超越去年 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產自動化擴充，將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成，屆時江西贛州總體產能將提升 40%。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。