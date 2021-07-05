大田Q2營收20.46億元年增1.48倍 創53季來新高

高爾夫球具商積極追單，大田 (8924-TW) 營運淡季不淡，今 (5) 日公布 6 月營收 7 億元，創歷年同期新高，第二季營收 20.46 億元，也改寫 53 季以來新高，法人估，大田第二季每股純益上看 5 元，上半年每股純益可達 8.88 元。

大田 2021 年 6 月營收 7 億元，月減 1.46%，年增 1.62 倍，第二季營收為 20.46 億元，季增 43.89%，年增 1.48 倍，2021 年上半年營收為 34.67 億元，年增 1.2 倍。

大田 5 月營收 7.1 億元，創歷年同期最佳，自結稅後純益 1.5 億元，每股純益 1.79 元，累計 4、5 月獲利加計第一季，稅後純益 6.13 億元，每股純益 7.31 元。

大田主管指出，目前大田生產及良率穩定，江西大田高爾夫生產基地生產自動化順利，並已規劃江西贛州設立的新生產線，將再擴充 40% 產能因應，大田估，2021 年資本將超越去年的 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成，屆時江西贛州總體產能將提升 40%。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。