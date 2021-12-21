台灣大哥大女子公開賽 明日引爆TLPGA封關戰火

由台灣大哥大 (3045-TW) 連續第五年與 TLPGA 共同主辦的台巡賽年終壓軸大賽 --2021「台灣大哥大女子公開賽」，明 (22) 日將在東華高爾夫球場點燃 2021 年球季的封關戰火。備受矚目的兩位台灣大哥大贊助旅美球星「台灣一姊」徐薇淩與李旻，帶著 2021 年 LPGA 球季亮眼成績風光返台與賽，成為角逐冠軍的熱門人選。

今年球季 TLPGA 獎金排名前十強高手，包括「準賞金后」吳佳晏等頂尖台巡賽女將幾乎都在參賽行列之中，比賽卡司堅強，激烈競爭精采可期。另外，今年獲得東京奧運高爾夫球銅牌、寫下台灣高球歷史的富邦贊助選手潘政琮，特地到場擔任嘉賓，替所有參賽選手加油打氣。

徐薇淩與李旻是近年來台灣在國際高壇上表現最出色的女子職業選手，今年夏天連袂代表國家出征東京奧運，以能所不能的精神打出亮眼成績。征戰 LPGA 已有七年的「Eagle Hsu」徐薇淩，今年五月下旬在美國維吉尼亞州威廉斯堡舉行的 LPGA 純絲錦標賽 (Pure Silk Championship) 最後一輪，發揮 "Eagle Hsu" 的獵鷹本色，在倒數第四洞漂亮射下老鷹，然後馬上再添一隻小鳥，最後如願以償地突破瓶頸、以兩桿之差勝出，勇奪生涯首座 LPGA 后冠，成為歷來第六位在女子職業高球最高殿堂 LPGA 摘下冠軍的台灣選手。

在同門姊妹徐薇淩的激勵下，2018「台灣大哥大女子公開賽」冠軍李旻在兩週之後的 LPGA 美迪惠爾錦標賽 (MEDIHEAL Championship) 中全力拚搏，完成前三回合仍保有兩桿的領先優勢，可惜最後一天過於求好心切，反而被芬蘭選手卡絲特倫以兩桿差距逆轉屈居第二，但也繳出個人 LPGA 生涯歷來最佳的成績。李旻在完成美巡賽今年賽事返台完成隔離後，本月初更在 TLPGA 的大聯大女子公開賽中勇奪冠軍，顯示她的手感絕佳，大有機會再次問鼎后冠！頂著今年美巡賽傲人成績光環返台的徐薇淩與李旻，不但連續第三年以實際行動力挺台灣女子高球，更讓這場台巡賽壓軸大戰增添不少話題性與可看性。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雖然受到疫情影響，國外選手無法來台參賽，但 2021「台灣大哥大女子公開賽」的含金量特別高，包括台灣大體育家族兩位旅美選手徐薇淩和李旻在內，共有 86 位職業與業餘的好手同場競技。為了鼓勵選手不斷突破、展現能所不能的精神，今年特別將總獎金調高到 500 萬元，希望每位選手都能全力以赴，超越自我，揮出最佳成績，競逐年終封關賽的冠軍殊榮。

台灣女子職業高爾夫協會 (TLPGA) 理事長劉依貞則表示，很感謝台灣大哥大連續第五年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。這場比賽雖然連續第二年因為疫情關係使得外籍選手不克參與，但包括徐薇淩與李旻等旅外球星的共襄盛舉，以及 TLPGA 本季表現最佳的好手幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的競爭強度極高，歡迎熱愛高爾夫運動的球迷踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

連續第三年參與台灣大哥大女子公開賽的我國旅美球星徐薇淩與李旻，不但同為台灣大哥大贊助球星，更是高中的同班同學。兩人選擇高爾夫球為終生職業後，更相繼成功轉戰 LPGA 美巡賽，感情情同姊妹，今年夏天更聯袂代表國家參加東京奧運會女子高球賽。今兩人同場出席賽前記者會，李旻打趣地說她與薇淩兩人一路相互扶持、彼此相濡以沫，「我們彼此取暖，也很感謝對方的陪伴」。

徐薇淩透露她原本以為奧運就是一場規模很大、很有張力的賽事，但到了比賽現場卻發現奧運獨特之處不是其他比賽能夠媲美的，「我很享受能夠再次挑戰奧運這個殿堂，它讓我的高球經驗值往上飆升不少」。薇淩表示這場比賽由於是 TLPGA 年度的封關戰，「希望可以把一年學習到的東西表現出來」，也希望大家都能打出好成績，為自己爭取到心儀的「聖誕禮物」。

去年在 2020「台灣大哥大女子公開賽」以 8 桿差距封后的錢珮芸，本週因為剛從美國參加完 LPGA 2022 年球季資格賽返台隔離中，因此不克前來衛冕。但除了目前 TLPGA 獎金排名第二的錢珮芸告假，其他九位名列獎金排名前十強的選手本週全部群聚東華球場參賽，包括今年差點拿下台巡賽個人第三冠的石澄璇、2019 台灣大哥大女子公開賽亞軍劉嬿等選手，以及富邦金控贊助的陳宇茹，都在今年角逐后冠的行列中。

除了徐薇淩與李旻，今年台巡賽已經拿下中國信託邀請賽、緯創女子公開賽、歡樂友緣女子公開賽三場比賽冠軍的吳佳晏，目前在 TLPGA 獎金榜上遙遙領先群雌，是大會另一位冠軍的熱門人選。年僅 17 歲的吳佳晏去年五月正式轉入職業後，完全無縫接軌業餘時代的火紅表現，短短一年半光景就勢如破竹地累積摘下六座冠軍，是國內女子高壇下一個廣受期待的球星。事實上，若非李旻返台加入戰局，大聯大女子公開賽位居亞軍的吳佳晏，今年很可能已經四冠到手。

另一方面，紐西蘭籍的洪玉霖則是比吳佳晏晚一個月加入 TLPGA，但 19 歲的她進入 2021 年同樣大放異彩，今年已經在 TLPGA 的建大輪胎盃與聲寶女子公開賽中掄元，本月初的大聯大女子公開賽也名列第三，本週將挑戰今年台巡賽第三座冠軍，值得球迷關注。

今年勇奪東京奧運男子高球個人賽銅牌的富邦金控贊助選手「小潘」潘政琮，連續第二年親自前來東華球場，為參加台灣大哥大女子公開賽的選手加油打氣，台灣大總經理林之晨今也親送潘政琮最新的 Google 智慧螢幕 Nest Hub(第 2 代)，勉勵小潘繼續在球場上展現智慧，並取得更好成績。

潘政琮致詞時表示，每當有人介紹他是「奧運高球銅牌選手」時，他仍然感受到「(奧運) 那一整個禮拜，真是不可思議」。小潘也期勉所有參與女子公開賽的選手能再接再厲，除了打出好球鼓舞因疫情悶了一整年的觀眾，同時看看能否繼 2018 年後，再次於這項賽事寫下「一桿進洞」的難得紀錄。

東華球場所屬的國寶集團育樂事業群總顧問陳志明今透露，為了準備這場台巡賽的壓軸大賽，比賽場地東華球場特別夯實果嶺、把草剪短，將果嶺的速度提升至 9-9.5 呎 / 秒，已經相當接近美巡賽與國際水準，可以讓所有參賽的女將有很好的學習機會，也能適應國際級的果嶺推桿速度。

徐薇淩也相當認可球場的努力，認為包括果嶺速度的比賽競爭環境越接近國際水準，對球員就更有利，「我們打起來感覺落差就不會那麼大。」李旻則認為球場狀況的穩定與持續進步，對於球員而言是很好的挑戰。

大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，三回合 54 洞的正式比桿賽明天將在林口東華球場登場，全場共有 86 位好手與賽。由於外籍選手仍然無法參賽，主辦單位今年依然儘量開放名額給國內的業餘選手磨練身手，參賽的 30 名業餘小將包括目前 TLPGA 台巡賽業餘排名第一、今年八月初剛在第 121 屆美國女子業餘高球錦標賽打進 64 強的黃亭瑄。

總獎金 500 萬元的 2021「台灣大哥大女子公開賽」，主辦單位在完成前兩回合比賽後，將取成績排名前 50 與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍戴口罩進場觀賽 (配合疾管署防疫規定採實名制入場)。台灣大哥大 YouTube 頻道及博斯高球二台，本週四 11:30 至 15:30 以及本週五 10:00 至 14:00，將提供賽事現場的直播服務。