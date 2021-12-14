後疫情擺脫企業溝通卡卡問題 台灣大企業服務M+企業總機成最佳利器

後疫情時代來臨，為提升企業間溝通的順暢度，台灣大哥大企業服務產品：M + 企業總機，提供企業更具彈性化的調整交換機架構解決方案，不論是企業汰換老舊交換機或是擴增新據點，皆不用再煩惱傳統交換機要如何重新配置，M + 企業總機同時兼具操作簡便及資料安全等優勢。

此外，M + 企業總機提供三種裝置 (APP、電腦應用程式、IP 話機)，供員工使用分機在任何場合或是情境下，皆可以流暢的使用分機通話，為「擁有公司分機功能的語音通話」外，還結合了「企業內部溝通工具 EIM」的企業全方位通訊應用商務軟體，讓員工公私兩分離，溝通公事更加方便、更安全。

M + 企業總機具備六大優勢，第一、整合與介接既有交換機：不須重新規劃既有交換機的配置，且既有交換機分機也可與 M + 企業分機通話，分機互撥沒煩惱。

第二、手機即桌機，電話不漏接：來電時手機 APP、IP 話機、PC 版軟體同時響鈴，來電不漏接；同時通話中直接在桌機、手機、電腦不同設備間切換，即使離開座位完全不中斷通話。

第三、支援各部門使用情境：透過完善後台管理，可輕鬆支援分群設定及管理，並依據部門需求選購加值服務，如通話錄音服務等等；第四、公私分明，溝通有效率：同時擁有語音通話及訊息傳遞功能，不必再使用私人通訊軟體溝通公事，公司資料資安更有保障。

第五、公司通訊錄快速更新：通訊錄異動後資料同步更新，且可透過通訊錄查找員工電話後隨查即撥；第六、預約訊息功能：可於指定時間自動將訊息發送給指定聯絡人，另有企業單向佈達、群組推播即時訊息的功能。

M + 企業總機上線至今已服務多家企業客戶並獲得好評，也極力在企業服務上，持續做出更完善的應用，除了分機通話與員工文字 EIM 的溝通需求外，更幫助企業強化公司的管理，如：公司統一佈達即時公告給員工知悉；以及簽核系統的通知，不論人正在外面開會，不耽誤簽核流程，減少時間上的浪費。尤其在疫情期間，台灣大哥大透過自身研發的 M + 企業即時通，即時發布疫情最新狀況，並且發布雙向的回覆訊息，讓員工第一時間回覆自身的健康狀況，透過後台即可快速掌握整個集團的員工身體狀況，疫情時代環境瞬息萬變，公司也可以快速的因應變化，做出及時對應的決策。

疫情促使大量上班族居家辦公，但也會有公司桌機帶不走、用私人的通訊軟體溝通，害怕公司的機密文件洩漏等問題，M + 企業總機即對應解決。導入 M + 企業總機後，員工可運用 M + 通訊錄快速找到工作上相對應的窗口，並且透過 M + 企業總機的功能，一鍵從分機撥給同事的分機，分機互撥皆免費，不用擔心居家後公司的通話成本增加，另外還能透過文字 EIM 的傳遞，快速且有效率的溝通，也可以組成專案群組討論工作進度，讓居家工作也不會影響到工作時程，維持工作效率，訊息公私分明。

自今年九月起，台灣大哥大將語音的總機服務產品與 M + 企業即時通做整合，期望在企業客戶的通訊應用上可提供更多元的服務，且在不同產業、場景，M + 都能湧現出更多創新的應用模式。以醫療業為例，過去醫院內的系統告警 (alert)，多以 email 或簡訊通知，導入 M + 後，透過系統偵測程式串接 M + 雙向回覆 API，病房點滴監測系統即能透過 M + 通知護理站白板、護理人員手機及護理推車，包括點滴流速、滴空剩餘時間等現況與紀錄、危急值等告警，護理人員透過分機互撥，迅速聯繫相關人員，實現行動照護的「智慧醫療」應用。