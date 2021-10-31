群創響應政府加薪政策 明年元旦提早調薪

政院拍板明年基本工資、軍公教提薪，面板大廠群創 (3481-TW) 今 (31) 日也宣布，響應政府鼓勵獲利企業調薪、支持經濟成長共享立意，計畫明年 1 月 1 日起提前啟動員工調薪計畫，進一步落實永續經營價值，並為員工建構友善職場。

群創董事長暨執行長洪進掦表示，感謝全體同仁們面對産業變化，與公司共同努力優化獲利、創造經營成效，明年將提早進行同仁調薪，並在 1 月 1 日生效。

群創已連續兩年進行起薪結構調整，群創指出，明年 1 月 1 日起，大學畢業工程師薪資最高可至 44000 元、碩士畢業關鍵職位最高可至 58000 元，正式聘僱同仁也將同時進行結構調薪、績效調薪，此外，明年起也依職務屬性加碼提供彈性工作時間、居家上班選擇。

營運方面，群創第三季財報亮眼，雖然毛利率、營益率受貨運塞港，加上部分電視面板跌價影響，較上季下滑，但仍創下歷史次高紀錄，第三季稅後純益達 186.02 億元，季減 13.15%、年增 1106.23%，每股純益 1.77 元，累計前三季賺近半個股本，純益達 515.92 億元，每股純益 4.99 元。

展望第四季，群創認為，在中國能耗雙控、運輸動能不足，加上第四季進入面板傳統淡季，整體出貨量都將下滑，並預估第四季大尺寸面板價格將回落近 1 成。