台股開紅盤締新猷 三大法人買超165.58億元 外資9天狂買台股逾千億

台股 2022 年開紅盤，在台積電挺身而出下，大盤一舉衝上 18379.69 點歷史新高，但航運、金融股賣壓湧現，拖累加權指數漲幅收斂，終場上漲 51 點，收在 18270 點，仍寫下盤中與收盤新高記錄，三大法人買超 165.58 億元，外資 9 天來已買超台股逾千億。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 155.25 億元，為連續 9 個交易日買超，累計已大買逾 1030 億元；投信持續賣超 1.21 億元；自營商買超 11.55 億元。三大法人合計買超 165.58 億元。

台積電預計 13 日舉行法說會，今天股價走強，一度衝高至 632 元，終場收在 631 元，漲幅達 2.6%，市值攀升至 16.36 兆元，並爆出 6.8 萬張巨量；台積電相關供應鏈漲多拉回，信紘科重挫逾 7%，京鼎、中砂、帆宣等也都湧現賣壓。

大立光 1 月 12 日除息，法說會也將在 1 月中旬登場，股價一度勁揚 5%，衝上 2590 元，終場漲幅縮小收在 2510 元，仍為近 4 個月新高。聯發科早盤走高，一度衝上 1215 元新天價，但賣壓隨即湧現，股價翻黑並重摔 3.4%，收 1150 元。

航運族群持續走弱，貨櫃三雄早盤狂跌逾半根停板，唯獨長榮尾盤跌幅收斂，航空雙雄同步下挫 3-4%。鋼鐵股同樣委靡不振，中鋼下跌約 1%，聚亨、燁興、中鴻、春雨、威致等多檔均震盪走低。不過，台塑集團股表現較強，台塑、南亞均上漲逾 1%，帶動上市塑膠類股指數走高。