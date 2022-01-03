參與淨零碳排行情 00899 ETF今日開始募集

2021 年全球陷入能源危機。中國面臨煤價上漲、煤炭供應鏈吃緊等問題，除了要維護短期內的經濟穩定，同時也必須讓能源轉型的長期目標不至於偏離軌道，因此中國施行了能耗雙控政策，多個省份出現了大規模限電的狀況，有些城市一天之內無預警停電多次，甚至一次停電超過 12 小時。

而同一時間在其他國家也相繼面臨了天然氣、石油價格、電價等能源價格上漲等問題；能源危機也逐漸蔓延至其他產業，進一步對經濟成長造成了沉重的壓力，上述種種都凸顯了替代能源的重要性，能源轉型已成全球共識。

據國際可再生能源機構 IRENA 估計，世界各國預計於 2050 年達成淨零碳排的目標，能源轉型所需投資的規模將高達 120 兆美元；此外，世界各國政府對傳統化石燃料的政策補貼，每年高達 4,200 億美元。如政策補貼轉向潔淨能源發展，將會帶動經濟的轉移；且替代能源在全球已經創造 1150 萬個工作機會，國際勞工協會估計在 2030 年前會再創造 2400 萬個工作機會，更加證明了能源轉型，勢在必行。

掌握綠色商機與能源轉型趨勢，國內第一檔佈局全球的潔淨能源 ETF，富蘭克林潔淨能源 ETF（00899）將於 2022 年 1 月 3 日開始募集，追蹤標普全球潔淨能源精選指數，成分股經過篩選出市面上市值最大、流動性高，並透過碳足跡標準和企業活動的過濾，最後選出 30 檔成分股。其中太陽能佔 34.4%、多元再生能源佔 29.8%、風力佔 15.2%、氫能源佔 11.8%。

過去十年，潔淨能源成本已逐漸降至可與石化燃料匹敵水準，為達成 2050 年淨零碳排目標，世界各國紛紛響應，也祭出實質政策並執行。在長期趨勢確立下，建議投資人可以透過定期定額，時間和錢的分批配置，讓投資更穩健，小資金就能參與 120 兆美元新能源大趨勢。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。 (註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html