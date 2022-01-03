鉅亨美股雷達：特斯拉2021年銷量創新高 輝瑞獲比利時口服藥訂單

美股重要看點：

美股 2022 年第一個交易日，美股期貨週一 (3 日) 上升，道瓊期貨漲 0.35%，標普 500 期貨漲 0.66%，那斯達克 100 期貨漲 0.09%。

各航空公司在新年的周末假期，取消了 6600 多架次的美國航班，除了 Omicron 變種病毒造成的人力不足，天候也是一大因素，迫使各航空公司削減航班應對。

追蹤公司 FlightAware.com 數據顯示，周日在美國取消的航班數量已經達到 2600 架次，全球取消的航班數量大約為 4000 架次。先前，各航空公司於周六在美國取消了 2700 多個航班，周五至少取消 1300 個航班。

美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 在當地時間 2 日 (週日) 發出聲明，內容證實確診 COVID-19，目前症狀輕微，將遵照美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 準則，在家中自我隔離 5 天。

醫師表示，由於奧斯汀有完整的疫苗接種、加上接受過加強劑的接種，因此症狀輕微；呼籲所有美國官兵接受加強劑的接種。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 59.78 點，或 0.16%，收 36,338.3 點。

那斯達克指數下跌 96.59 點，或 0.61%，收 15,644.97 點。

標普 500 指數下跌 12.55 點，或 0.26%，收 4,766.18 點。

費城半導體指數下跌 5.9 點，或 0.15%，收 3,946.2 點。

今日重要總經數據：

美國 11 月營建支出月增率，預估 0.7%，前值 0.2%。

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值，預估 57.7，前值 57.8。

重要個股動態：

美國電信大廠 AT&T (T-US) 和電信商 Verizon (VZ-US)2 家公司在週日 (2 日) 表示，拒絕因航空安全理由推延在本週部署新 5G 無線網路服務的請求，但表示將採取緩衝措施，讓政府當局有時間討論解決方案。

航空業和 FAA 對於 5G 恐干擾雷達高度計等敏感飛機電子設備表示擔憂，並表示可能會因此影響到飛機航班。

對此，這 2 家電信公司在聯合信函中回應表示，拒絕接受相關的要求，但是承諾未來 6 個月內不會在特定機場周圍部署 5G 的基地台。AT&T 和 Verizon 原定於 1 月 5 日啟用 C-Band 頻譜，競標金額高達超過 800 億美元。

T 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 去年 (2021 年) 電動車銷售台數達 93 萬 6172 輛，創新高紀錄，年增 87%，也超越原先設定的年增 5 成、年銷 75 萬輛目標。在全球性晶片短缺問題影響之下，特斯拉的競爭對手們都被迫減產或暫時停工，不過特斯拉則利用替代品等方式，維持工廠高稼動率。

2021 年特斯拉全年銷售數字中，「Model 3」和「Model Y」共賣出 91 萬 1208 輛，是前一年的 2.1 倍，也占了總銷量的 97%；另外，因實施改款等而一度暫停生產的「Model S」和「Model X」共賣出 2 萬 4964 輛，年減 56%。

特斯拉週一盤前上漲逾 7%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

比利時衛生部宣布，比利時已與兩家藥廠完成談判，將向輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 和默克公司 (Merck & CO) (MRK-US) 個別採購 1 萬劑新冠病毒 (COVID-19) 口服治療療程。

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 已於 12 月下旬批准，由輝瑞生產的新冠病毒疾病口服抗病毒藥物 Paxlovid 可用於居家治療，對象包括高危險成人病患，以及 12 歲以上兒童。