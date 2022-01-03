防法定貨幣「下地獄」多位億萬富翁轉向加密貨幣做為避險

出於對法定貨幣的不信任，一些以往反對比特幣 (BTC) 的富豪，如今開始轉向比特幣及其同類產品，做為法幣的避險。

一個例子是匈牙利的億萬富翁 Thomas Peterffy，他周六 (1 日) 表示，投資者可以個人投資組合的 2-3% 用於加密資產，以防法定貨幣「下地獄」。

Peterffy 本人目前持有未公開數量的加密貨幣。他表示，數位資產有可能獲得卓越的回報，即使有些資產也可能變為零。

他說：「我認為它可以為零，我認為它可以達到 100 萬美元。」但最終他說，「我不知道。」

12 月初，這位億萬富翁預測，在市場開始回落之前，比特幣可能會飆升至 10 萬美元。

Bridgewater Associates 創辧人達里歐 (Ray Dalio) 是另一位著名的億萬富翁，去年他透露他的投資組合中包含一些比特幣和以太幣。

在建立這一組合的幾個月前，歐里歐曾一再質疑加密貨幣的價值。不過，他明顯已經改變立場，並改稱「現金是垃圾」，指責通貨膨脹侵蝕了傳統貨幣的購買力。

他表示，很多人認為現金是最安全的投資，但實際上是最糟糕的投資。

億萬富翁避險基金經理 Paul Tudor Jones 去年也購買了比特幣，稱此舉是為了對沖通膨。

這幾位的共同之處，是看到法定貨幣和中央銀行操縱的危險跡象，如果這一趨勢持續，今年可能還會更多富有的投資者可能加入他們。