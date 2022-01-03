鴻準領投 郭台銘轉投資永悅健康生技完成首輪募資

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘個人轉投資的永悅健康生技，首輪募資告捷，由郭台銘攜手鴻準 (2354-TW) 領投，完成 800 萬美元、約新台幣 2.2 億元的募資計畫，永悅健康目標 2 年後赴海外 IPO。

此次永悅募資，由鴻準領投，並結合其他策略性投資人包括威剛 (3260-TW)、崇越 (5434-TW)、聯合線上、威力德醫檢、及展逸國際、旺德賽斯 (Wondercise) 等，分別以「大健康、運動產業、健康飲食」等面向切入。

除台灣市場外，永悅也規畫今年將揮軍亞洲數位健康市場，並引進包括日本、美國矽谷等國際策略型投資人，成為指標性數位健康獨角獸公司，目標二年後海外 IPO。

永悅表示，此次結盟的夥伴將以各自擅長的服務，透過 H2U 永悅健康數位平台的第一方健康數據進行分析後，可提供國內上萬間企業多面向、多元化的「企業健康員工福利政策」，如健康管理、運動賽事籌辦、職場健康促進活動、企業運動團班、健康生鮮食品、運動科技等，共同開創新型態訂閱式的企業健康生態系。

永悅進一步指出，未來將號召包括台灣默克、台灣羅氏診斷檢測、威剛科技，崇越科技、聯合線上等百大國內外企業，共同倡議「Family Friendly Award」：發起企業友善家庭的計畫，目標是提升員工褔祉，為企業留才，進而落實企業執行 ESG 與 CSR 的目標。

永悅透過「伊克希曼健檢平台」佔有 70% 健檢資訊市場及 H2U eXpert 職護服務深入百間企業客戶，目前是國內最大數位健康平台公司。