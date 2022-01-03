凱基證2022拚財富管理業務 延攬新主管、推分析師陪訪服務

凱基證券今 (3) 日指出，為因應財富管理業務蓬勃發展和競爭越來越激烈，今日起凱基證券香港延聘戴耀權擔任國際財富管理主管，將整合包括香港、新加坡和印尼等地的財富管理業務，而展望 2022 年，凱基證更將推高資產客戶專屬的分析師陪訪服務，將法人服務延伸至高端財管客戶。

凱基證總經理方維昌說明，布局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、泰國和印尼等地皆設有據點，並擁有超過 80 位分析師團隊，正致力發揮區域化平台優勢。

而此次凱基證券香港延聘戴耀權擔任國際財富管理主管，即是借重其豐富的國際金融經驗，目標整合包括香港、新加坡和印尼的財富管理業務，推動凱基財富管理平台建置，藉此擴張台灣以外的亞太地區國際財富管理業務。

戴耀權曾服務於國際金融機構包括光大新鴻基、里昂證券、摩根大通證券，具有超過 30 年的專業金融經驗， 凱基證券香港行政總裁黃浩泉表示，將借重其專長，未來著重在擴大理專團隊、利用數位躍升將現有的經紀與財富管理業務整合至單一的財富管理平台，並透過跨區域的交叉合作，發行客製化的投資商品。

凱基證說明，未來將深化財管客戶的分群經營，針對高資產客戶提供客製化專屬投資商品及服務，包括量身打造的境內外結構型商品、涵蓋多元資產的各類私募基金以及滿足傳承需求的保險規劃等，並將提供高資產客戶專屬的分析師陪訪服務。

而針對一般客戶，凱基證表示，將持續研發碎片化投資商品，結合數據運用及生態圈策略聯盟，實現普惠金融。