〈熱門股〉5檔海運股年漲逾200% 同寫海運史上股價新猷

過去一年海運業獲利大豐收，相關業者股價紛紛在年中攀至史上天價，儘管 7 月起大幅回檔修正，但以 2021 年收盤價來看，仍有 5 檔海運股全年漲幅超過 200%，包括貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、貨攬業者台驊 (2636-TW) 和散裝航商慧洋 - KY(2637-TW)。

海運股今年投資人氣大爆棚，在 6 月底陸續衝史上新高，又以萬海創下 353 元寫航運股的最高紀錄，7 月以來則是漲多後大幅度修正。

事實上，海運業有基本面護體，前三季獲利強強滾，長榮、陽明和萬海每股純益 (EPS) 均在 30 元上下，台驊也達 22 元，獲利均是翻數倍。

由於運價持續創新天價，第四季傳統淡季期間，仍是看回不回，甚至塞港更加嚴峻，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 已衝破 1.1 萬美元，市場一般預期，第四季獲利還會更好，因而海運股股價自 11 月以來股價再度回穩。

統計過去一年，台驊漲 232%，長榮漲幅高達 250%，萬海達 275%，陽明更達 313%，而散裝航商也不落人後，隨著 BDI 指數一度飆上 11 年來新高，慧洋漲幅也達 233%。