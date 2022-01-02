動力-KY 5G伺服器風扇完成驗證 營收比重拚占一成

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 開發的 5G 伺服器散熱風扇完成歐洲客戶認證，並小量出貨，看好客戶伺服器需求提升、拉貨力道強勁，明年產品出貨量有望大幅增加，預期將占整體營收比重達 10%。

據了解，動力 - KY 的歐洲客戶主要營收來源為電子消費產品，近年切入雲端領域；過去動力旗下散熱風扇先供應給整合商，再間接出貨給歐洲廠，不過隨著歐洲客戶提升雲端伺服器需求，雙方調整合作方式，動力不再透過整合商，直接與歐洲客戶合作。

動力表示，自行研發製造的 5G 伺服器散熱風扇已完成終端產品驗證，第四季首波出貨給歐洲客戶，加上伺服器、資料中心需求大增，整體訂單能見度相當樂觀。

動力也正積極與其他通訊相關客戶進行產品認證，5G 伺服器散熱風扇將再拓展至國內外雲端伺服器客戶族群，進一步推升出貨量成長。

展望後市，動力表示，除了 5G 伺服器散熱風扇有斬獲外，電競需求動能延續，訂單能見度至少有 1.5 個月，且晶片缺貨潮逐步緩解，儘管 2021 年第一季基期高，但 2022 年首季營收有望持續成長。

另外，動力也布局車用市場，旗下車用風扇產品間接打入歐洲大廠供應鏈，目前已進入客戶驗證，產品包括空調風扇、電子冷卻風扇、LED 車頭風扇等，不過公司認為，還需要至少 1-2 年測試時間。