〈美股熱門股〉維珍軌道上市籌資目標不如預期 母公司拿1億美元救火

英國大亨布蘭森 (Richard Branson) 旗下的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）因募資金額遠低於預期目標一半，在母公司維珍集團緊急投入多達 1 億美元後才順利上市，不過交易首日投資人反應平淡，周四（30）下跌 1.19% 至每股 9.14 美元。

維珍軌道與特殊目的收購公司 NextGen 宣布合併時，原先預計募集 4.83 億美元，其中 3.83 億美元來自 NextGen，1 億美元來自私募股權交易（PIPE），投資人包括 AE Industrial Partners、阿布達比主權財富基金 Mubadala 與波音 (BA-US)。

然而，維珍軌道僅募得 2.28 億美元，其中 6,800 萬美元來自 NextGen，總募資額也不及最初預估的 4.83 億美元的一半。維珍軌道把募資不如預期歸咎於市場狀況，強調正與年底的大逆境抗爭。

布蘭森的維珍集團為了滿足上市交易的「最低現金條件」，先前曾同意投入至多 1 億美元的資金。針對本周的募資，兩家公司並未公布最低現金條件為何，但表示籌集的 2.28 億美元能夠滿足該條件。

根據維珍軌道 8 月提交給美國證券交易委員會（SEC）的合併協議，最低現金條件為 2 億美元。

Spacenews 報導指出，目前還不清楚資金短缺會對維珍軌道產生何種短期影響，但該公司可能需要透過次級市場發行籌集額外資金。

根據 8 月的投資者會議，維珍軌道預估需要 4.2 億美元現金，才能在 2024 年實現正現金流。儘管這次最終募得的資金不及預期，維珍軌道和 NextGen 的高層仍表示歡迎此次合併。

維珍軌道是從維珍銀河分拆出來的公司，維珍銀河 (SPCE-US) 周四股價上漲 6.06%，每股報 13.83 美元。