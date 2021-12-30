〈美股早盤〉封關日倒數計時 道瓊標普齊刷新高、美光領跌費半

年底封關日倒數計時，繼昨日的亮眼表現後，美股周四 (30 日) 開盤持續上攻，道瓊標普再締新高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或 0.38%，那斯達克綜合指數小漲 0.05%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.3％。在警告西安封城恐影響記憶體產能後，美光 (MU-US) 跌逾 2%，領跌費半。

三大指數均有望在今年收高，截至周三收盤，道瓊今年已漲約 21%，那指漲 24%，標普 500 指數漲 29.5%。

全球新冠病毒確診數周三 (29 日) 新增 173 萬，連續 3 天超過百萬例，使全球累計確診達 2.85 億，儘管如此，為了維持社會基本運作，義大利、澳洲等國家仍宣布放寬隔離措施。

另一方面，一項南非最新研究顯示，嬌生 (JNJ-US) 疫苗加強針可將南非醫護人員的住院風險降低 84%。

雖然近來適逢假期，股市成交量較低，隨著越來越多證據顯示 Omicron 的破壞力不如 Delta，樂觀情緒帶動股市風險偏好。

經濟數據面，美國上周初領失業金數據再探逾 50 年新低至 19.8 萬人，優於市場預期，續領人數報 171.6 萬人，也創去年 3 月疫情爆發前最低紀錄，顯示即使疫情升溫，勞動力需求依舊強勁。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 開盤跌近 2％，因車尾攝影機和後車廂閂鎖系統存在故障風險，特斯拉宣布自願召回近 50 萬輛電動車。

截至台北時間周四 (30 日)22 時許：

道瓊工業指數上 138.44 點或 0.38%，暫報 36628.07 點

那斯達克綜合指數上漲 7.62 點或 0.05%，暫報 15773.93 點

標普 500 指數上漲 8.03 點或 0.17%，暫報 4801.09 點

費半下跌 12.74 點或 - 0.32%，暫報 3986.57 點

台積電 ADR 下跌 0.86% 至每股 120.37 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.526％

紐約輕原油上漲 0.33％ 至每桶 76.81 美元

布蘭特原油下跌 0.14% 至每桶 79.11 美元

黃金下跌 0.17% 至每盎司 1802.80 美元

美元指數上漲至 96.135

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美光電子 (MU-US) 早盤下跌 2.26％，至 94.00 美元。

美光電子警告，西安封城恐對該公司在當地的 DRAM 組裝、封測產能造成影響。路透社引述美光聲明稱，其正利用全球供應鏈，包含代工夥伴，向顧客供應 DRAM 產品。

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 0.61％，至 4.91 美元。

受監管風暴波及，滴滴周四公布最新財報淨虧損達 47 億美元，營收年減 1.7%，至 66 億美元。

Biogen(BIIB-US) 早盤下跌 5.7％，至 243.58 美元。

Samsung BioLogics 否認母公司三星集團將收購 Biogen 的傳聞。南韓媒體此前引述消息人士稱，三星有意讓旗下生物技術部門與 Biogen 合併，併購金額估逾 420 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (12/25) 初領失業金報 19.8 萬人，預期 20.6 萬人，前值自 20.5 萬人上調至 20.6 萬人

美國上周 (12/18) 續領失業金報 171.6 萬人，預期 186.8 萬人，前值自 185.9 萬人下調至 185.6 萬人

美國上周續領失業金創疫情爆發以來最低 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:45 公布美國 12 月芝加哥 PMI，預期 62，前值 61.8

華爾街分析：

Commonwealth 全球投資策略師 Anu Gaggar 表示，今年對美股來說是非常好的一年，展望未來，他認為明年美股走勢將取決於企業獲利和股票估值。

就疫情來說，Bel Air Investment Advisors 董事總經理 Kevin Philip 表示，南非住院數據和美國 CDC 最新指南令人振奮，他看好全球明年逐漸重返正常。

花旗集團 (Citigroup) 美國股票策略師 Scott Chronert 稱，Omicron 嚴重性不高加上 CDC 縮短隔離期，符合我們對全球供應鏈瓶頸在明年初逐步緩解的看法。