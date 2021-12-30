美國回來了？能源專家預計明年美國石油產量進一步上升

IHS Markit 副主席 Daniel Yergin 表示，在 OPEC 及其盟友掌控石油產量一年多之後，美國石油產量將在 2022 年恢復並增加。

Yergin 認為，美國石油日產量可能增加多達 90 萬桶。

由於新冠疫情破壞了需求，美國石油公司在 2020 年削減了產量，截止到目前，供應尚未恢復到疫情之前的水準。根據美國能源資訊管理局 (EIA) 數據，2019 年，美國每天生產 1229 萬桶原油。

這一數字在 2020 年為 1128 萬，2021 年預計為 1118 萬，2022 年為 1185 萬。

Yergin 說：「美國回來了，在過去的一年半里，一直是 OPEC 在主導局面，但美國的產量已經開始回升，而且到 2022 年還會進一步增加。」

Yergin 補充說，他已經接到過兩次電話，美國能源部長要求公司增加產量。這是因為拜登政府對通膨及其政治影響非常擔憂的結果。

他預測，油價將維持在每桶 65 至 85 美元的範圍，除非出現重大地緣政治動盪，否則不太可能達到每桶 100 美元。

週四亞洲早盤，國際基準布蘭特原油期貨上漲 0.49%，至每桶 79.62 美元，而 WTI 原油期貨上漲 0.47%，至 76.92 美元。