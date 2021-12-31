〈熱門股〉電子紙需求起飛 元太年漲229%締新猷

電子紙大廠元太 (8069-TW) 2006 年淡出 LCD 業務後，專注發展電子紙，陸續推出電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子貨架標籤 (ESL) 等，近年除搭上綠色商機，彩色電子紙技術問世也助推需求起飛，元太今年漲幅相當剽悍，累計年初以來大漲 229.69%，封關日收 151 元，改寫收盤歷史新高。

元太表示，對明年需求並不擔心，隨著新產線逐步到位，明年營運將再優於今年，也透露現階段正在建置的新產能幾乎都已被客戶包下，並向客戶收取部分訂金，訂單已達明年底，展望樂觀。

元太也看好，在彩色電子紙技術演進下，未來三色、四色電子紙需求將逐步成長，現階段擴充的材料產能也會以彩色為優先，其中，ESL(電子貨架標籤) 需求強勁，觀察國內量販零售通路全聯等都開始陸續導入電子貨架標籤。

展望未來，元太持續擴大電子紙生態圈布局，將著重前端材料產能擴充，後端模組則希望藉由生態圈夥伴擴展，也以作為面板產業中的安謀 (ARM) 為目標，要當電子紙產業中的制定者。

產能擴充上，元太拍板在既有兩條材料產能外，在新竹再設立新的四條材料產線，第一條已在年底到位、明年貢獻營收，第二條、第三條產線預期明年第二季到位，最後一條則估明年底開出，屆時總材料產能將達六條，明年整體材料產能也將較今年大增 1.3-1.5 倍。