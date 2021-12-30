皇翔獲新北大陳單元3公辦都更最優申請人 投資規模300億元

近年最複雜公辦都更案興建廠商正式底定，新北住都中心擔任實施者的大陳單元 3 公辦都更案，順利完成公開評選興建廠商，由皇翔建設 (2545-TW) 獲最優申請人，全案基地面積近 4000 坪，總投資規模上看 300 億元，力拚 2022 年底動工。

大陳地區位於新店溪畔，周邊有綠寶石綠地、仁愛公園，未來有捷運萬大線行經，生活機能不俗，然而，大陳義胞從 1955 年來台定居至今已 66 年，區內巷弄狹小、產權複雜，建物老舊及增改建情形嚴重，有公安及消防疑慮，亟待更新。透過中心主導的公辦都更，將帶動周邊單元都更的連鎖效應。

新北住都中心董事長陳純敬表示，全案將採權利變換方式進行，皇翔建設承諾，私有所有權人分回條件一定不低於已完工的大陳單元 2，且中心要求未來住宅棟之公設比例不得高於 29%，並打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築。

在開放空間部分，會將周邊單元納入整體規劃考量，以符合大陳地區更新計畫中將中央公園集中留設的願景。此外，配合新北市市場改造計畫，將興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，成為地區新亮點。

陳純敬表示，市長侯友宜於今年初中心成立時即要求「全力加速大陳地區更新，拚兩年內動工」，全案中心已整合近 95% 所有權人同意參與都更，因此各投標團隊廠商均以業界最高規格提出規劃設計，後續將儘速與最優申請人完成簽約，並辦理法定說明會及選配作業後，儘速送市府審查。