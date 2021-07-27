皇翔看好換屋及自住客剛性需求回升 持續加碼土地庫存

上市建商皇翔建設 (2545-TW)) 今 () 日召開股東會，董事長廖年吉指出，今年全球景氣仍受疫情影響，加上政府推政策打房，整體大環境讓投資客紛紛退出，變成換屋及自住客回籠，皇翔仍會繼續加碼買土地、股票。

皇翔對於近期標下的北市蛋黃區微風南京地上權，皇翔指出，應該會朝向興建辦公大樓來規劃。

皇翔建言財務部副總游玉華指出，台灣新冠疫情確診人數變少後，近期來客數有增加，買氣稍微回升；同時，在原物料價格維持高檔，又有通膨的疑慮，預期房市新推個案房價將會上升，而市場上原有的舊推案則會因銷售成績，考慮是否調整售價。

皇翔跨足觀光飯店的第二案日本「格拉斯麗飯店」，原預期在今年 7 月開幕，目前還在旅館登記當中，來不及在原定時間開幕。至於在今年 6 月標下的微風南京地上權，他指出，應該會規劃辦公大樓，另外，中和都更案已和新北市府簽約，目前在走都更程序，預估明年底有機會拿到建照。

皇翔計畫在今年第 4 季將推出新北土城明德段 222 號建案。

此外，皇翔建設對於手中持有的航運類股股票，日前出清獲利不少，游玉華指出，投資股市爲運用短期閒置資金，因航運最近較熱所以選擇投資，前面已有獲利，後面套牢是市場的表現。

皇翔建設今天股東會並通過去年股利配發 4.5 元現金股利。