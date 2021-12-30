明年躉購費率草案出爐 太陽光電擬改為一年三期

經濟部今 (30) 日預告 111 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案，其中太陽光電躉購費率將從一年兩期調整三期，按容量級距區分費率，不及 20kW 部分平均費率每度 5.7533 元，其餘平均費率為每度 4.3601 元，預期明年 1 月中旬召開聽證會，後續將加速完成審定作業。

除太陽光電外，經濟部表示，小水力發電不及 2MW 部分，初步規劃將躉購費率調升為每度 3.8943 元，2MW 以上部分則維持每度 2.8599 元，地熱發電也將首度區分躉購容量級距，增訂不及 2MW 容量級距，躉購費率每度 5.7736 元，2MW 以上部分維持每度 5.1956 元。

經濟部進一步指出，生質能發電方面，無厭氧消化設備類別躉購費率每度提高為 2.8066 元，有厭氧消化設備部分則提高為每度 5.1842 元，一般及一般事業廢棄物費率也維持每度 3.9482 元，但新增農業廢棄物躉購費率類別，躉購費率為每度 5.1407 元。

此外，明年度也將新增海洋能發電躉購費率，每度擬訂為 7.3200 元。

針對明年度躉購費率獎勵機制，經濟部說明，除延續今年各項獎勵機制外，將新增反映太陽光電特高壓建置成本、輸電線路費用、加強電力網均化成本等外加費率，同時將台東地區納入太陽光電區域加成機制，此外考量疫情影響，太陽光電展延期限 3 個月將進行一致性適用。

按審定作業程序，經濟部表示，已規劃明年 1 月中旬召開 111 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會會議，後續將再召開審定會討論各界意見，並加速完成審定作業及草案預公告程序。