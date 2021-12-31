〈能源盤後〉美庫存下降 Omicron不可怕 原油WTI連7漲 5週高點再上攀 收近77美元

週四 (30 日) 交易，WTI 原油期貨價格收高，係因市場對 Omicron 病毒衝擊經濟的擔憂情緒消退，以及庫存下降的跡象支撐了年終買盤。

數據和分析公司 Kplr 大宗商品分析師 Matt Smith 表示：「年底油價出現一些真正的實力，部分原因來自 Omicron 病毒引起的擔憂情緒消退，以及美國原油庫存下降。」

市場開盤一度疲軟，係因標普全球普氏能源資訊援引煉油業消息報導，中國商務部已發放 1.074 億公噸原油進口配額，較 2021 年的同一批量減少 9.4%。

然而，Smith 表示，由於證據顯示 Omicron 病例較其他病毒株引起的病例症狀輕微，令市場擔憂情緒減弱，提振了需求前景。風險資產的動力席捲了石油期貨和美股。

樂觀的經濟報告也為能源多頭提供了支撐。美國勞工部週四公布，上週 (12/25 止) 19.8 萬人請領失業救濟金，數處於 52 年低點附近。

另外，芝加哥商業晴雨表，即芝加哥採購經理人指數 (Chicago PMI)，12 月份自上月的 61.8 上升至 63.1。該報告被視為 ISM 製造業活動報告的早期指標，而市場密切關注的 ISM 報告將於下週二公布。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.6%，收每桶 76.99 美元。

WTI 原油期貨已經連續 7 日上漲，創下 2 月 10 日止以降最長漲勢。(2/10 止前為連續 8 日上漲紀錄)

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 9 美分或 0.1%，收每桶 79.32 美元，在前一日登上 11 月 25 日最高價位後繼續上升，已連續第四日收高。

WTI 原油和 Brent 原油早盤均走疲，午盤才逆轉向上。

EIA 週三公布，上週 (12/24 止) 美國原油庫存減少 360 萬桶、汽油庫存和蒸餾油庫存也下降，顯示需求依舊強勁，儘管美國新冠確診人數創記錄。

2021 年全球油價反彈了 50% 至 60%，係因燃料需求恢復到疫情爆發前的水準，以及 OPEC + 在今年大部分時間對產量的控管，消除了供應過剩。

OPEC + 預定 1 月 4 日舉行會議，評估 2 月起是否繼續增產 40 萬桶 / 日，或者將 Omicron 病毒傳播狀況納入考量，調整 2 月生產計畫。市場初期猜測偏向 OPEC + 將堅持該增產步調。

其他能源商品交易

EIA 公布，上週 (12/24 止) 國內天然氣供應量減少 1360 億立方英呎，減少程度大於分析師預期。根據普氏能源調查，分析師預期上週天然氣供應量減少 1270 億立方英呎。

上週天然氣供應量下降程度也大於 5 年平均下降的 1210 億立方英呎。目前整體庫存在 3.226 兆立方英呎，較一年前下降 2560 億立方英呎，但高於 5 年均線 190 億立方英呎。

2 月交割的最活躍天然氣期貨價格下跌 28.9 美分或 7.5%，收每百萬 Btu 3.561 美元，創下 12 月 6 日以來最大單日跌幅，也為連續第三日收低，使該期貨價格觸及 6 月 25 日以來最低價位。

普氏能源公布的 5 年前景報告負面，拖累天然氣期貨交易。該報告表明「考量美國的需求成長，包括出口，冬季後的價格風險可能偏向看跌。」

「隨著電力部門的結構性天燃氣燃燒損失擴大並壓倒其他需求增長，未來 5 年內可能會開始放緩。」該報告寫道。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.51 美分或 1.1%，收近每加侖 2.2968 美元，該期貨將於本週五收盤屆期。

汽油期貨已經連續第七日收高，為 10 月 18 日以降最長漲勢，也創下 11 月 24 日以來最高價。