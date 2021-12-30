旭暉應材合資公司衝刺柔性CVD鍍膜 拚成中國最大供應商

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 搶進柔性 CVD 鍍膜業務，旗下首條產線已在 10 月正式上線投產，合資擴產規劃也持續進行中，9 月底正式成立新合資公司黄石全洋光電，規劃再擴兩條 CVD 產線，每條月產能可達 40-50 片，對比全中國每月需求量約 250-300 片，可望躍居中國市場最大供應商。

旭暉應材看好柔性 CVD 鍍膜需求，去年除在湖北黃石廠投資建置一條柔性 CVD 鍍膜產線外，今年中也決議通過，將在黃石以合資方式設立新公司，並以柔性 CVD 鍍膜為主要業務。

據悉，旭暉應材已在今年 9 月底透過旗下轉投資公司全洋 (上海) 材料科技，投資設立新公司黄石全洋光電科技有限公司，持股比例約為 50.85%，董事長同樣為趙勤孝擔任，而新合資公司將規畫至少再擴增兩條 CVD 產線。

旭暉應材指出，10 月上線的 CVD 鍍膜產線，目前產能利用率約達 70-80%，隨著產線需求逐步增溫，估明年 3 月底前可望達到滿載，月產能落在 40-50 片，對比目前中國每月約 250-300 片需求量，產能仍明顯不足。

市場看好，隨著旭暉應材透過合資公司再開出兩條產線，屆時整體月產能將達約 120-150 片，加上中國近年強化自主供應鏈布局，各大面板廠也極欲降低對韓廠依賴，旭暉應材可望成為最大受惠者。

不過根據旭暉應材時程規劃，新的兩條 CVD 產線設備將在明年第三季底、第四季才會陸續進駐，因此具體營收貢獻將在 2023 年發酵。