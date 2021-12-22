〈旭暉應材法說〉旗下千鋐均熱片明年放量 將成營運第三隻腳

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 擴大多元布局腳步，降低單一領域風險，繼轉投資宏碩跨入半導體市場後，再入主千鋐科技進軍均熱片市場，財務長李芳春今 (22) 日表示，本月旭暉將開始認列千鋐營收、獲利，隨著明年觀音、越南新廠放量投產後，貢獻將進一步擴大，可望成營運第三隻腳。

旭暉應材是在月初以 1.3 億元取得千鋐科技逾九成股權，藉此進軍並擴大均熱片市場布局，並與既有事業產生互補效應，客戶則鎖定台系散熱模組廠。

李芳春說明，入主千鋐與既有 OLED 布局沒有關聯，但旭暉、千鋐都具備蝕刻技術，僅材料應用上不同，OLED 是以不鏽鋼為主，散熱板則是採用銅，入主千鋐後，將承接其產能、客戶，持續深化手機、筆電、伺服器等應用領域布局。

因應手機晶片處理效能提升，對手機散熱板需求也將同步大增，李芳春說，千鋐也持續擴充產能，估明年上半年桃園觀音、越南廠都將有新產能開出，屆時千鋐營收規模可望從今年約 6000 萬元，明年進一步成長到 1.8-2 億元水準。

至於半導體業務上，李芳春表示，宏碩營運仍穩定成長，估明年整體營運也將維持 20-30% 年成長，其中，半導體需求強於國防軍用，統計今年前 11 個月，各產品營收比重，OLED 金屬遮罩與清洗業務約占 55%、宏碩國防軍用則占約 42%。