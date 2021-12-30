蜜月行情 商湯掛牌最高飆二成

周四 (29 日) 中國 AI 四小龍之一的商湯科技 (00020-HK) 於香港掛牌，股價在開高 1.6% 之後，一度向上衝高，最高漲幅曾達 20%，每股來到 4.74 港元。即便隨後股價拉回整理，截至上午 10:42 止，股價仍保持在 4.4 港元水準，漲幅逾 14%。

商湯科技聯合創辦人、董事長兼首席 CEO 徐立在上市儀式上表示，每個時代的企業都承載著不同希望與精神，目前人工智慧產業應用廣泛、引領人類進步。

他認為 AI 顛覆市場認知，投資人亦認同技術的普惠價值，雖然疫情使全球化發展停頓，以及地緣政治因素導致公司受到美國打壓，但未來仍會堅持研究原創技術。

商湯掛牌前定價為每股 3.85 港元，募資淨額達 55.5 億港元，在香港公開發行部分則有 3.6 萬人認購，超額認購 4.18 倍，國際發行部分則超額認購 0.5 倍。

之前由於美國政府將商湯列入投資黑名單，宣稱該公司的人臉辨識技術被用在打壓中國新疆地區以穆斯林為主的少數民族，導致商湯上市計劃順延。雖然商湯表示其律師的建議是該制裁只適用於旗下一家未上市的子公司。不過，在本周重啟 IPO 後，商湯還是將美國投資人排除在其 IPO 之外。

至於在被美國列入投資黑名單之前，商湯原本計劃這次 IPO 募資金額將達 20 億美元，但受到今年在香港上市的中國科技股重挫打擊市場人氣。而香港恒生科技指數今年已崩跌約 33%，使得商科不得不重新考慮募資金額。

