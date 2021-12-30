〈恒大危機〉風暴不止 恒大兩筆美元債息又未付 股價崩逾一成

中國恒大 (03333-HK) 周三 (28 日) 有兩筆美元債到期，不過相關債權人表示沒有收到債息，恒大又再度觸發違約的可能性，導致周四股價立即崩跌逾 10%，而恒大相關族群也同樣受到拖累，恒大汽車 (00708-HK) 重挫逾 4%、恒大物業 (06666-HK) 大跌 3%。

恒大這兩筆債券分別為 2023 年到期票息 7.5% 及 2025 年到期票息 8.75% 的美元債，應付利息為 5043 萬及 2 億美元，合計 19.5 億港元，而兩筆債券均設有 30 日寬限期。

另外一方面，恒大於本月初也沒有依規定在寛限期前償還兩筆美元債利息，觸發境外違約。雖然恒大已有政府工作小組進駐，並成立風險化解委員會，但集團仍未釋出如何化解可能倒閉的具體作法。

(圖片: AFP)

而到明年 1 月，恒大將有更多美元債息到期支付，合計共有四筆美元債，金額高達 3.5 億美元；到了 2 月，恒大還有一筆美元債本金於 26 日到期，票息為 6.18%，涉及總金額達 3.1 億美元。

恒大債務壓力未見緩和，即使公司主席許家印揚言保交樓，且有多個建案復工，但最新消息又傳出恒大拖欠員工社保及工資，引發多地恒大員工罷工。此外，恒大也要解決農民工工資問題，似乎這場風暴還沒結束。

近期恒大舉行「復工復產保交樓會議」，會中公布的數據顯示，恒大 12 月份全中國復工率已達 91.7%，較 9 月成長 40 個百分點，本月交屋數量上看 3.9 萬戶。同時目前供應鏈上已有 80% 以上的材料供應商、裝潢公司恢復與恒大合作。

