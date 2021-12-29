元大台股基金創新高 連三年飆雙位數報酬

電子權值創新高帶動下，台股封關前夕連七漲，本波掌握多頭節奏的元大台股基金持續報喜，不僅「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW) 再飆新高，主動式的元大多多基金、元大店頭基金及元大 2001 基金也聯手攻頂，連三年交出雙位數報酬率，投資人樂賺喜迎跨年。

晶圓代工龍頭宣布擴產利多，IC 設計指標月營收維持高成長，加上金控股今年獲利大幅成長，各路權值股在 2021 最後一週群起轉強，帶動加權股價指數神龍擺尾，掌握本波多頭主流的台股基金同聲慶賀。

最具代表性的 0050 直接受惠於台積電、聯發科等權值股走強，近期股價屢創新高，今年來報酬率達 21.8%，連三年賺進雙位數報酬率；而今年中小型股漲勢超越大型股，元大店頭基金最新淨值來到 19.55 元，年漲幅更衝破 57%。

買進元大店頭基金、元大多多基金及元大 2001 基金的投資人，透過經理團隊選股操作，今年以來報酬率介於三成到六成之間，均優於大盤表現。值得關注的是，自 2017 年來，這三檔基金已連續五年締造雙位數績效，期間總報酬率分別達到 175%、123% 及 165%。

法人指出，美國新冠病例持續增加，但對股市的影響已不若疫情爆發之初，台股本周就算外資角色淡化，依然「走自己的路」，指數多天頻創新高，連同中小型股的櫃買指數也創下 14 年高價，多方明顯掌握控盤節奏，在此趨勢下，台股明年元月可偏多期待，建議投資人善用定期定額台股基金，參與行情後市。