振樺電三大事業雙位數成長 明年營收首跨百億大關

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (16) 日召開法說，公司指出，POS、KIOSK、IPC 三大業務訂單能見度都達明年上半年，不只第一季將創下同期新高，全年營收更將登上百億元的新高水準。

振樺電明年三大事業需求都不錯，預計都會有雙位數成長，帶旺整體營收表現，且隨著營收規模放大，明年毛利率上看 36%，在營業費用沒有太大的變化下，獲利規模可望隨營收擴大。

料況放面，振樺電坦言，影響還是不小，訂單滿足率僅約 7 成，不過除了自身追料外，合作夥伴華碩 (2357-TW) 也提供不少幫助。

以各事業表現來看，振樺電表示，POS 機在歐洲以及亞洲的日本、印度都看到需求回溫，跟聯想也持續在產品端、客戶端展開策略合作，可望吃下一些全球前三大 POS 機業者的市場，藉此提高市占率。

KIOSK 方面，振樺電表示，今年在除了取得美國二大倉儲客戶的訂單、也有比特幣 ATM 等，在歐洲則有戲院、保齡球館等自助服務機台，今年出貨明顯回溫，明年在手訂單更是史上最佳，預計 KIOSK 業務今年損平、明年可望獲利。

IPC 的部分，振樺電表示，除了半導體龍頭檢測平台專案已逐步放量，以及歐洲電動車充電樁龍頭的運算控制平台在走外，美國通過基建法案後，也可望刺激明年相關需求，與華碩合作的綜效也希望在明年逐步顯現。