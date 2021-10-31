聯合再生報捷 完成全台最大太陽光電球場

台灣最大的太陽光電球場 30 日舉辦落成啟用典禮，聯合再生 (3576- TW) 表示，此次由旗下日曜能源的子公司兆陽投資該案場，總案量約 2MW，並負責後續維運。

聯合再生指出，日曜能源為聯合再生、台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資的公司，目前手上已有超過 18MW 的電站開發權利，未來將持續增持太陽能案場。

展望後市，聯合再生董事長洪傳獻看好，聯合再生集團為台灣最早開始開發、建置太陽能電站的公司，累積集團國內得標量已達 230MW，未來將持續積極參與台灣標案。

聯合再生也積極開發太陽能案場，預計明年將開發 300MW 案場，包括漁電共生 100MW、地層下陷區及不利耕作農地 200MW，為台灣綠能、創能貢獻，同時也將為公司創造高且穩定的固定收益，為台灣邁向淨零永續盡一己之力。

聯合再生補充，桃園高中太陽光電球場採用公司高效雙玻模組，總共有 8 座球場地面型光電設施 (包含 2 座籃球場、2 座排球場、2 座網球場及 2 座籃排球共用球場) 及室內溫水游泳池、2 座體育館及 2 棟教學大樓的校舍屋頂。

此太陽光電球場是目前台灣最大的風雨球場，總投資約 1.2 億元，建置量 2MW，每日發電約 5913 度，一年可減少二氧化碳排放量 114 萬 695 公斤，相當於裁種 2652 大樹，減少 380 輛小型車排放的廢氣，可提供超過 590 戶家庭一年的用電。

今天動工典禮由桃園市長鄭文燦主持，桃園市政府教育局科長鍾佳惠、桃園高中校長游文聰及聯合再生董事長洪傳獻及聯合再生執行長潘文輝均出席落成典禮。