經濟學家料Omicron明年Q1短暫衝擊美經濟 Q2起顯著反彈

近周來，美國 Omicron 疫情惡化，促使經濟學家大幅下修明年第 1 季美國經濟增長預估，但也樂觀表示，這波衝擊不會延續太久，看好美國經濟在第 2 季和第 3 季強勁反彈。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 將 2022 年 Q1 GDP 增長預期自約 5% 下修至近 2%，Jefferies 也將增長預期自 6.6% 大幅下修至 1.5%。

OpenTable 數據顯示，截至 12 月 28 日的 1 周內，美國人到餐廳用餐的人數較疫情前減少 28%，為 4 月以來最大跌幅。此外，摩根大通 (JPMorgan) 對信用卡數據的分析顯示，相較於前幾年，近周來消費支出有顯著減弱跡象。

薪資服務管理平台 Gusto 數據也顯示，近期疫情急遽升溫的紐約市，過去 1 個月來的個人服務業員工每周平均工時，自 11 月 28.2 小時大幅下滑至 26.1 小時，為去年 3 月疫情爆發以來最低，考慮到 12 月適逢假期高峰期，工時通常會增加，因此下滑情況反而更加顯著。

雖然自 Omicron 變異株入侵以來，確診患者的症狀通常較其他變種毒株來得輕，但確診數激增的狀況，短期內仍對經濟復甦帶來重大風險。美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 數據顯示，全美周一 (27 日) 單日新增確診數的 7 天平均值高達 24 萬，為近 1 年新高，且較 2 周前暴增 2 倍以上。

相較於先前的幾波感染潮，Omicron 帶來了雙重經濟風險，除了人們害怕染疫的恐懼心態拖累經濟之外，太多人確診導致企業被迫關門，使消費支出和工時下滑也是干擾因素。

即使遭受短期衝擊，經濟學家仍看好美國經濟在 Q2 和 Q3 顯著反彈。Jefferies 分別將美國 Q2 和 Q3 GDP 增長預估上修至 7.4% 和 7.2%，全年 GDP 增長預期維持在 5% 不變。

為緩解人力短缺問題，CDC 本周更新隔離指引，宣布縮短無症狀感染者與已接種疫苗者的隔離期限，這項措施也是經濟學家認為，相較於先前幾波疫情浪潮，Omicron 帶來的經濟衝擊將更快褪去的原因之一。

整體來說，企業、消費者和工人似乎已習於和新一波疫情共處的狀態，這也是為什麼經濟學家認為，每一次爆發新一波疫情所帶來的破壞，都將比前一波來得更小，但也警告不應掉以輕心，疫情延續時間長於預期或是感染情況加劇，還是有可能拖累經濟前景。