永大觀察明年兩大因素 營運保守看

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (29) 日舉行線上法說，總經理蔡尚育表示，近期中國房地產市場受到債務危機影響、原物料價格上漲，不過永大上海在中國市占率仍在前十名，加上日立入主後開始討論產品定位，後續將觀察中國房地產市場，保守看待明年營運。

針對中國房地產市況，蔡尚育回應，雖然去年中國受到疫情等情況影響，但竣工面積仍微幅成長並處於歷史高點，其中，中國今年新梯出貨量也年增約 6%。

蔡尚育表示，永大上海在中國市占率前十名，今年接單量、出貨量年增雙位數，此外，日立入主後，雙方討論產品定位、策略方向等，期望在中國市場有更大突破進展，後續將觀察中國房地產對新梯拉貨狀況。

蔡尚育提到，目前業界對中國房地產看法保守，房地產將微幅衰退，整體供給也在減緩，不過預期在當地政府適時調控下，房地產衰退幅度有限。

至於永大與日立的併購案，協理林東昇說，目前待投審會完成審查，預計審查完成後需要 10 天決定股權轉換基準日，並再向證交所提出申請，預估仍須 2-3 個月作業時間。

因應疫情及公司永續發展，永大機電表示，將以 ESG 企業永續發展為目標，推動節能、減廢、降耗，並重視社會關懷及公司治理，未來也將以符合新世代需求之綠色節能電梯、全方位防疫電梯及 E PASS 智能安全電梯為主要產品推進。