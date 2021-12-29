知情人士：英特爾有望在印度設立新廠

據報導，有知情人士表示，半導體製造巨頭英特爾 (INTC-US) 已表示有興趣在印度設立新工廠，並可能接受印度提出的設廠獎勵方案。新廠可能將專注在英特爾 18A 測試晶片的開發和製造，也是該公司計畫中最新開發的技術之一。

英特爾沒有回應是否將申請設立新廠以及新廠是否涉 18A 晶片組的製造。稍早，英特爾代工服務總裁 Randhir Thakur 發布有意設廠的推文後，印度電子和資訊技術部長 Ashwini Vaishnaw 也通過推文回應，表示歡迎該公司來到印度。

英特爾執行長季辛格 Pat Gelsinger 先前曾表示，計劃利用旗下 Mobileye 自動駕駛汽車部門明年首次公開發行 (IPO) 所募得部分資金，興建更多的晶片工廠，追趕台積電 、三星等競爭對手。

為了使印度成為新興晶片生產中心，印度聯邦內閣在近日通過了規模高達 100 億美元的獎勵方案，期望藉此吸引半導體和顯示器製造商前往該國進行設廠。

此外，新德里還批准了一項相關激勵 (DLI) 計劃，鼓勵 100 家在地公司從事晶片、積體電路的半導體設計，計畫在印度發展完整的半導體生態系統，從晶片設計到製造、包裝和測試。

路透引述印度政府消息人士指出，以色列的 Tower Semiconductor、以及一家新加坡財團也有興趣在印度設立半導體廠；另外，Vedanta Group 則有意設立顯示器製造廠。